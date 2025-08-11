Xét xử 37 bị cáo trong đường dây lừa đảo công nghệ cao từ Campuchia

Đây là một trong những phiên tòa xét xử sơ thẩm có số lượng bị cáo lớn, cho thấy tính chất tinh vi, có tổ chức và quy mô rộng lớn của đường dây tội phạm này.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Kim Long.

Theo cáo trạng, do không có việc làm ổn định, các bị cáo đã tham gia vào các công ty lừa đảo tại Campuchia do A Thơ (người Đài Loan) và Lê Minh Dũng (người Việt Nam) điều hành. Cả hai công ty này đều đặt tại thị xã Bavet, tỉnh Svay Rieng.

Đường dây này được tổ chức chặt chẽ theo mô hình từ trên xuống, với các vị trí cụ thể từ chủ công ty, quản lý, kỹ thuật, phiên dịch, cho đến các nhóm D1, D2, D3. Mỗi bộ phận có nhiệm vụ riêng nhưng cùng phối hợp để lừa đảo. Nhóm D1 sẽ gọi điện thoại, nhấn nút ## để chuyển cuộc gọi lên cho D2. Nhóm D2 giả danh cán bộ, điều tra viên công an để thao túng tâm lý nạn nhân. Cuối cùng, D3 sẽ hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản của chúng. D2 và D3 không nhận lương cứng mà hưởng hoa hồng từ D1.

Vũ Hoàng Minh Tuấn cùng các bị tại tòa án. Ảnh: Kim Long.

Cuối mỗi ngày làm việc, công ty đều tổ chức họp để rút kinh nghiệm, đồng thời thưởng và tuyên dương những người lừa đảo thành công với số tiền lớn. Trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2023, các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng hơn 8,6 tỷ đồng của 4 nạn nhân là người Việt Nam.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 11 đến 13/8/2025.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: vov.vn