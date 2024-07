Công an Nghệ An thăm, khám sức khỏe, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng

Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà, khám sức khỏe các Mẹ Việt Nam anh hùng: Nguyễn Thị Năm, Nguyễn Thị Kim và Thái Thị Yêm tại huyện Thanh Chương.

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Năm.

Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh động viên Bà mẹ Nguyễn Thị Năm sống vui, sống khỏe.

Tại các nơi đến thăm, Đoàn công tác ân cần thăm hỏi, động viên, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những cống hiến đó luôn được các thế hệ Công an Nghệ An trân trọng, biết ơn và là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ ra sức học tập, rèn luyện, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT và gìn giữ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đoàn công tác kính chúc các Mẹ Việt Nam anh hùng sống vui, sống khỏe, là điểm tựa tinh thần và tấm gương sáng cho con cháu.

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Thái Thị Yêm.

Dịp này, Bệnh viện Công an tỉnh Nghệ An cũng đã trực tiếp thăm, khám sức khỏe và trao tặng nhiều loại thuốc bổ tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Khám bệnh và trao tặng thuốc bổ cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà, khám sức khỏe các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Nghệ An là việc làm thường xuyên, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Công an tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn