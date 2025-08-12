Ra quân cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà và trường học tặng đồng bào và con em các dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tham dự buổi lễ, đại biểu Bộ Công an có đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ và Văn phòng Bộ Công an.

Đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Đại biểu Công an tỉnh có đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh.

Tham dự còn có đại diện cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ các xã bị thiệt hại do mưa lũ; Ban giám hiệu Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2, xã Mỹ Lý; 200 cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An; các lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ ra quân

Đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trao nhà và quà cho gia đình anh Lô Văn Bún

Thời gian qua, do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra mưa to đến rất to, gây ngập lụt diện rộng (nhất là tại các xã miền núi), sạt lở đất gây chia cắt, cơ sở hạ tầng bị cuốn trôi, hư hỏng nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của Nhân dân. Bão số 3 đã gây hậu quả nặng nề với 04 người chết, 04 người bị thương, hơn 5.400 căn nhà, 41 trụ sở cơ quan, 54 điểm trường, 09 trung tâm y tế, 40 nhà văn hóa... bị ngập lụt, hư hỏng; tổng thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 3.564 tỷ đồng.

Đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an thăm hỏi, động viên chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã Mỹ Lý

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Nghệ An đã tập trung các biện pháp ứng phó, tổ chức rà soát, sơ tán dân cư, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm; các lực lượng ứng trực 24/24 giờ, phối hợp xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho Nhân dân và Nhà nước. Ngay sau thiên tai, các bộ, ngành đã cùng địa phương huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục hệ thống hạ tầng thiết yếu; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận cứu trợ từ Trung ương số tiền 300 tỷ đồng, 1.000 thùng mỳ ăn liền, hơn 3.650 thùng nước sạch; tiếp nhận ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh số tiền khoảng 337 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều đoàn, đội thiện nguyện khác đã đến các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp để hỗ trợ người dân bằng tiền mặt, nhu yếu phẩm và các hình thức cứu trợ thiết thực khác.

Đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an thăm hỏi, động viên người dân

Thấu hiểu và chia sẻ với những đau thương, mất mát vô cùng to lớn của Nhân dân, Công an tỉnh đã báo cáo, đề xuất Bộ Công an để xin chủ trương hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Trên cơ sở kết quả khảo sát, ngày 06/8/2025, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà và trường học tặng người dân và các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số các xã miền Tây tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại Lễ ra quân, đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, miền Tây Nghệ An là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại của tỉnh Nghệ An nói riêng, của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước nói chung. Đây không chỉ là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, mà còn là vùng đất kiên trung, gắn bó máu thịt với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia. Trải qua bao gian khó, đồng bào các dân tộc nơi đây vẫn giữ trọn nghĩa tình, một lòng son sắt với Đảng, với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước. Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, địa hình cách trở, đời sống của bà con vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhất là về nhà ở và cơ sở, vật chất cho giáo dục.

Đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ ra quân

Đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu

Đồng chí Nguyễn Anh Đoài, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lý phát biểu

Là người có gần 3 năm gắn bó với mảnh đất Nghệ An trên cương vị Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tướng Phạm Thế Tùng cho biết bản thân cũng đã từng đặt chân đến nhiều xã vùng sâu, vùng xa của mảnh đất miền Tây Nghệ An, gặp gỡ nhiều người dân nghèo nên rất thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn, vất vả và cả những gánh nặng thiên tai mà bà con nơi đây phải hứng chịu.

Nhưng giữa gian nan ấy, mới thấy rõ hơn sức mạnh của tình người, của tinh thần đoàn kết. Lực lượng Công an luôn kịp thời có mặt khi bà con gặp hoạn nạn, thiên tai “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”. Trong mưa lũ, các cán bộ chiến sĩ Công an đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, bất chấp hiểm nguy đến tính mạng để tìm cách mở đường, tiếp cận các địa bàn bị chia cắt, các gia đình gặp nạn để hỗ trợ, cứu giúp kịp thời; phối hợp với lực lượng quân đội, cán bộ địa phương và bà con khắc phục hậu quả sau mưa lũ, dọn bùn, cứu tài sản, sẻ chia, nhu yếu phẩm, từng gói mì, chai nước...

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra và công tác triển khai xây dựng nhà và trường học

Lực lượng CAND luôn coi việc chăm lo, hỗ trợ đời sống nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là mệnh lệnh từ trái tim. Vì vậy, hôm nay, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, tinh thần khẩn trương và sự chung sức, đồng lòng của lực lượng CAND, QĐND, cả hệ thống chính trị và toàn thể bà con nhân dân, Bộ Công an phát động cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà và trường học tặng bà con nhân dân đồng bào các dân tộc thiểu số miền Tây tỉnh Nghệ An bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua.

Đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trao trụ sở cho Công an xã Mỹ Lý

Đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trao quà của đồng chí Bộ trưởng Bộ công an tặng Đồn Biên phòng, UBND xã và Trạm y tế xã Mỹ Lý

Với chương trình xây dựng nhà ở và trường học này, Bộ Công an muốn gửi tới bà con không chỉ là những viên gạch, tấm ngói mà còn là sự sẻ chia từ trái tim các cán bộ, chiến sĩ của lực lượng CAND và các nhà tài trợ. Những ngôi nhà mới sẽ là nơi bà con yên tâm chống chọi với bão lũ. Những lớp học mới sẽ là nơi gieo mầm trí thức, giúp con em đồng bào viết tiếp ước mơ, để tương lai không bị níu lại bởi những khó khăn hôm nay. Đây không chỉ là những công trình vật chất, mà còn là công trình của niềm tin, của tình đoàn kết quân – dân, là minh chứng sống động cho sự gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an với nhân dân.

Đồng chí Thứ trưởng mong rằng, đây là đợt cao điểm với nhiều ý nghĩa, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, thiết thực, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 và minh chứng cho sự hiên ngang vững chãi của quê hương Nghệ An trước mọi hiểm họa, bão giông, là mảnh đất của “Thành đồng Cách mạng”.

Đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trao hệ thống máy tính, thiết bị văn phòng cho Công an xã Mỹ Lý

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng chân thành cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo và các đơn vị chức năng của tỉnh Nghệ An đã triển khai kịp thời công tác tham mưu, thực hiện việc khảo sát, xây dựng nhà và trường học. Đồng thời, biểu dương, đánh giá cao Công an tỉnh Nghệ An, Văn phòng Bộ Công an và các đơn vị liên quan với tinh thần trách nhiệm, cố gắng hết mình "Vì nhân dân phục vụ" đã gấp rút hoàn thành khối lượng công việc lớn để tổ chức buổi Lễ phát động cao điểm quan trọng, ý nghĩa.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an tin tưởng, với quyết tâm cao nhất, các ngôi nhà và trường học kiên cố sẽ sớm hoàn thành, các hộ gia đình và con em sẽ có nơi ở mới, trường học mới, để ổn định, yên tâm lao động, sản xuất, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, truyền thống cách mạng của quê hương Nghệ An anh hùng, tích cực tham gia bảo đảm an ninh, trật tự cơ sở và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước, với mục tiêu cao nhất là "ổn định, phát triển và nâng cao đời sống của nhân dân".

Đồng chí Đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trao 05 tấn gạo tặng người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trao quà tặng học sinh trên địa bàn xã Mỹ Lý

Thời gian tới, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng mong các cơ quan, ban ngành ở Trung ương, địa phương, các Nhà tài trợ, các đơn vị thi công khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm cao nhất và tiếp tục sát cánh cùng lực lượng CAND trong xây dựng các công trình. Đồng thời tích cực hỗ trợ giúp đỡ bà con Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, xây dựng cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, hưởng ứng mạnh mẽ phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Nghệ An rất xúc động trước tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Bộ Công an đối với tỉnh nhà, nhất là đối với đồng bào các xã biên giới. Lễ phát động cao điểm 40 ngày đêm mới chỉ là bước đầu nhưng là động lực để tỉnh Nghệ An, các đơn vị, địa phương và Nhân dân quyết tâm, nỗ lực cao nhất để hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng nhà, trường học cho đồng bào và học sinh. Để đợt cao điểm diễn ra hiệu quả, đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Công an tỉnh phải tham mưu quyết liệt, thực hiện nhanh nhất, kịp thời nhất; đồng thời phải bảo đảm ANTT trong quá trình thi công công trình. Các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và chính quyền địa phương, khẩn trương rà soát, xác định rõ nhu cầu thực tế, vị trí xây dựng và hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, vào cuộc thật sự quyết liệt, trách nhiệm cao và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện đợt cao điểm.

Về phía Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn đặc biệt quan tâm, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện hiệu quả các nội dung liên quan trong đợt cao điểm 40 ngày đêm.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa của Bộ Công an, đồng chí Bộ trưởng, Thứ trưởng đến người dân, các em học sinh, lực lượng vũ trang và Trạm Y tế xã Mỹ Lý.

