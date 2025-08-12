Sổi nổi Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Thần Lĩnh

Quang cảnh Ngày hội

Được thành lập dựa trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính các xã: Nghi Phương, Nghi Hưng, Nghi Đồng của huyện Nghi Lộc cũ. Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Thần Lĩnh đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm 2025, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản được giữ ổn định; các vụ việc xảy ra được xử lý đúng quy định của pháp luật. Công tác xây dựng, duy trì hoạt động của các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở được duy trì và củng cố.

Đại diện chính quyền xã Thần Lĩnh phát biểu tại Ngày hội

Trung tá Nguyễn Đình Cường, Trưởng Công an xã Thần Lĩnh phát biểu tại Ngày hội

Các đại biểu dự Ngày hội

Hiện nay, xã Thần Lĩnh đang duy trì và phát huy hiệu quả nhiều mô hình, trở thành điểm sang được các cấp biểu dương, nhân rộng, điển hình như: Mô hình “Đường cờ Tổ quốc kết hợp đường điện thắp sáng” tại Giáo họ Xuân Sơn; mô hình dân vận khéo “Phòng chống bão lực gia đình gắn với tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình” tại xóm Nghi Hưng 5; mô hình “Cựu chiến binh với công tác đảm bảo ANTT”; “mô hình camera an ninh”…. Cũng trong 8 tháng đầu năm 2025, Công an xã cũng đã phát hiện, bắt giữ 02 vụ, 02 đối tượng trộm cắp tài sản; 01 vụ 06 đối tương về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”... Tại Ngày hội, các đại biểu cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc xây dựng lực lượng bảo vệ ANTT trên địa bàn. Đồng thời, ôn lại diễn văn kỷ niệm 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn

Đại diện các Giáo xứ trên địa bàn xã Thần Lĩnh chúc mừng Ngày hội

Dịp này, xã Thần Lĩnh cũng đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông chúc mừng Ngày hội

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Tác giả: Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn