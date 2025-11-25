Số ca nhiễm HIV mới được phát hiện ở Nghệ An giảm theo từng năm

Nhân viên tiếp cận cộng đồng tại xã Quế Phong (Nghệ An) tư vấn, thuyết phục người có nguy cơ cao nhiễm HIV thực hiện xét nghiệm.

Số ca nhiễm là nam giới chiếm 77,65% tổng số ca nhiễm. Nhóm người nhiễm căn bệnh này trong độ tuổi 20-29 chiếm 47,66%, dưới 13 tuổi chiếm 2,28%, từ 50 tuổi trở lên chiếm 2,76%.

Đến nay, Nghệ An ghi nhận 6.677 người nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS, trong đó 4.716 người đã tử vong.

Theo đại diện lãnh đạo CDC Nghệ An, trong những năm qua, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, ngành y tế, các dự án và tổ chức quốc tế, công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Số ca nhiễm HIV mới được phát hiện giảm dần theo từng năm.

Trong 9 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 114 ca nhiễm HIV mới.

Toàn tỉnh có 9 phòng xét nghiệm khẳng định HIV, 26 cơ sở điều trị ARV (thuốc kháng HIV), 12 cơ sở điều trị và 20 cơ sở cấp phát thuốc Methadone (điều trị nghiện các chất thuốc phiện).

Địa phương này đang quản lý, điều trị 6.432 người nhiễm HIV. Số người nhiễm HIV đang điều trị ARV có tải lượng virus dưới ngưỡng có thể phát hiện (không còn nguy cơ làm lây truyền HIV cho bạn tình qua đường tình dục) chiếm hơn 98%.

Tác giả: TRẦN TRUNG HIẾU

Nguồn tin: nhandan.vn