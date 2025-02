SLNA: Khi con tim đã vui trở lại

SLNA đang có tinh thần rất tốt. Ảnh: Đức Cường

Sau trận thua kinh hoàng 0-5 trên sân của Thể Công Viettel (vòng 9), không ít người đã nghĩ đến một kịch bản đen tối cho SLNA. Nhìn cái cách đội bóng xứ Nghệ để đối phương xâu xé, người ta có cảm giác họ mặc kệ, đến đâu thì đến. Thế nhưng, điều “điên rồ” nhất đã xẩy ra trên Hàng Đẫy ở vòng 10. SLNA được nhận định sẽ mang 3 điểm dâng cho CAHN, vậy mà chẳng ai ngờ, họ lại chơi đầy quật khởi để rời sân 1 điểm. Phong độ của các học trò Polking đúng rất tệ nhưng cũng chẳng thể phủ nhận, các học trò của HLV Phan Như Thuật đã chơi một trận đầy chất Nghệ.

Những tia sáng le lói trên sân Vinh khi SLNA đón đối thủ “ưa thích” Bình Dương. Đặt lên bàn cân, SLNA không thể đọ với đối thủ nhưng nhờ “lời nguyền” hay một điều gì đó rất nhiệm màu, SLNA lại thắng. Họ thắng bằng tuyệt phẩm solo như “lên đồng” của anh chàng Mạnh Quỳnh. Thầy trò HLV Phan Như Thuật gào thét như những đưa trẻ. Họ ôm lấy nhau như thế vừa vô địch V.League. Chẳng mấy ai biết, đó là trận thắng đầu tiên của SLNA mùa này. Một trận thắng có thể trở thành “lịch sử” của họ sau những “cơn đại hạn” vô cùng khủng khiếp.

SLNA sẽ có chuyến hành quân đến sân Hà Nội ở vòng 12. Ảnh: Đức Cường

Từ vị trí áp chót, SLNA leo lên vị trí 12/14 đội với 9 điểm, hơn 1 điểm so với đội đứng phía dưới là Hải Phòng và hơn 5 điểm so với đội bét bảng SHB.ĐN. Họ đón một cái Tết vui vẻ, bỏ lại những ưu phiền lẫn áp lực của một đội bóng yếu bóng vía. Dĩ nhiên, SLNA có thể bị kéo trở lại vị trí cũ nhưng giờ đây, họ có những lý do tự tin, ít nhất trong cuộc đua trụ hạng. Sự trở về của trung vệ Hoàng Văn Khánh cùng tiền vệ Hồ Khắc Ngọc thực sự rất cần kíp, bởi đấy là hai vị trí thiếu và yếu của SLNA. Khi có con người, lối chơi của Phan Như Thuật cũng thay đổi và tạo ra những sự đột phá.

Cũng cần phải nhìn nhận, SLNA đã tốt hơn khi các trụ cột trở lại sau chấn thương. Các cầu thủ đã cải thiện đáng kể yếu tố thể lực vốn khiến cho NhưThuật phải đau đầu. SLNA không phải là phiên bản hoàn chỉnh nhất và họ cũng chưa thể bứt phá khỏi vùng tăm tối. Dẫu vậy, đội bóng xứ Nghệ ít nhất đã tìm thấy lối đi thay vì vừa đi vừa phải dò đường. “Thật khó nói SLNA hay hơn nhưng tôi có thể khẳng định, tinh thần của cầu thủ đã tốt hơn rất nhiều. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để mang lại niềm vui cho CĐV SLNA”, trung vệ Hoàng Văn Khánh chia sẻ.

