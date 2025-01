CLB Công an Hà Nội bị SLNA chia điểm đáng tiếc

Ở trận đấu thuộc vòng 10 V-League 2024/25, CLB Công an Hà Nội để đội khách SLNA mở tỉ số ngay từ phút 15, sau pha dứt điểm chính xác của Zaracho.

Tuy nhiên, trước khi hiệp 1 khép lại, nhà cựu vô địch đã có bàn gỡ hòa 1-1 nhờ pha chớp thời cơ nhanh của Hugo Gomes.

CLB Công an Hà Nội bị SLNA chia điểm với trận hòa 1-1

Trận này, những tuyển thủ quốc gia vừa vô địch ASEAN Cup 2024 như Nguyễn Filip, Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Thanh hay Quang Hải đều đá chính. Dù rất nỗ lực nhưng họ không thể giúp đội nhà tạo nên khác biệt.

Trong khi đó, những ngoại binh như Alan Grafite hay Leo Artur đều tỏ ra vô duyên. Đó là lý do dù ép sân trong hiệp 2 khi chơi hơn người từ phút 54, do Văn Bách của SLNA nhận thẻ đỏ, CLB Công an Hà Nội cũng không thể làm rung mành lưới đối thủ thêm lần nào.

Chung cuộc, hai đội hòa 1-1, một kết quả đáng tiếc với đội bóng ngành Công an.

Sau 10 vòng, thầy trò HLV Mano Polking có 15 điểm và tạm xếp thứ 4 trên BXH. Trong khi đó, SLNA chưa thoát khỏi nhóm cuối với 6 điểm, đứng thứ 13/14.

