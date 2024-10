Siêu xe Lamborghini Revuelto tiền tỉ bốc cháy trên đường khi mới lăn bánh 174km

Your browser does not support the video tag.

Số lượng Lamborghini Revuelto trên đường đã giảm đi 1, sau khi một chiếc xe mới giao đã bốc cháy trên đường cao tốc ở thành phố New York - Video: Ethan Duran/Instagram

Ethan Duran, chủ sở hữu của Corsa Auto Group - công ty chuyên cho thuê siêu xe tại các thành phố lớn như New York, Los Angeles, Miami và Boston (Mỹ) - đã đặt hàng chiếc Lamborghini Revuelto từ tháng 9-2023 và nhận bàn giao xe vào đầu tháng 10-2024.

Duran không tiết lộ giá mua. Ở Mỹ, chiếc Lamborghini Revuelto sở hữu động cơ V12 có giá vào khoảng 608.000 USD, tương đương 15,5 tỉ đồng.

Tuy nhiên chỉ sau một tuần và chạy vỏn vẹn 174km, siêu xe này bốc cháy dữ dội khi đang chạy trên đường cao tốc ở New York.

Trên trang Instagram cá nhân, Ethan Duran cho biết anh phát hiện ngọn lửa phát ra từ phía đuôi xe nên đã nhanh chóng tấp xe vào lề đường. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiếc xe.

Duran đã kịp ghi lại một đoạn video ngắn về cảnh tượng này, bao gồm cả những tiếng nổ nhỏ phát ra từ chiếc siêu xe đang chìm trong lửa. Anh mô tả sự việc là "điên rồ" khi chứng kiến "con cưng" của mình bị thiêu rụi.

Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng không thể dập tắt đám cháy kịp thời. Toàn bộ chiếc xe đã bị phá hủy hoàn toàn. Đây là trường hợp đầu tiên ghi nhận Lamborghini Revuelto bốc cháy.

Tuy nhiên trước đó, "đàn anh" Aventador từng bị triệu hồi vào đầu năm 2017 do lỗi hệ thống kiểm soát khí thải. Lỗi này khiến xăng có thể rò rỉ qua bộ lọc than hoạt tính và vào van xả, khiến hơi xăng tiếp xúc với khí thải nóng và gây cháy.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ cháy xe của Ethan Duran. Chưa có bằng chứng nào cho thấy Revuelto dễ xảy ra cháy nổ như vụ triệu hồi Aventador năm 2017. Tuy nhiên, vụ việc này chắc chắn khiến nhiều người lo lắng, bởi lẽ một chiếc xe mới chỉ lăn bánh 174km, lại là một siêu xe đắt tiền, không nên bốc cháy như vậy.

“Thật điên rồ khi chứng kiến cảnh tượng này”, Duran chia sẻ trên Instagram khi chứng kiến chiếc xe của mình bị thiêu rụi.

Bên dưới bài chia sẻ, nhiều người đã vào an ủi Duran.

Tác giả: Tun Lam

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ