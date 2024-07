Cận cảnh quá trình tiêu hủy 2 siêu xe Lamborghini và Mercedes AMG G63 nhập lậu sau 4 năm bị "bỏ quên"

Ngày 10/7, 2 chiếc siêu xe bao gồm Lamborghini và Mercedes AMG G63 nhập lậu, không giấy tờ, bị cơ quan chức năng tiêu hủy sau 4 năm tạm giữ.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, việc tiêu hủy do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh Quảng Bình) phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện.

Cận cảnh quá trình tiêu hủy hai siêu xe Mercedes G63, Lamborghini

Chia sẻ với nguồn trên, một cán bộ trong Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính tỉnh Quảng Bình, cho biết việc tiêu hủy được thực hiện bằng cách cho rã các bộ phận của xe, sau đó tiến hành đấu giá các bộ phận, linh kiện đó theo đúng quy định của pháp luật.

Hai siêu xe Lamborghini và Mercedes-AMG G63 nhập lậu vừa được cơ quan chức năng Quảng Bình đưa đi tiêu hủy

Siêu xe bị "bỏ quên" trong một bãi xe trên địa bàn TP Đồng Hới (Quảng Bình) 4 năm trước khi bị tiêu hủy

Toàn bộ quy trình tổ chức tiêu huỷ đều dưới sự chỉ đạo, giám sát của Hội đồng tiêu hủy và việc tiêu hủy đã được thực hiện đảm bảo an toàn, vệ sinh và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Nguồn tin từ báo Tuổi trẻ cho biết hai chiếc siêu xe vừa bị tiêu hủy tại Quảng Bình là Lamborghini Murcielago và Mercedes G63 AMG.

Chiếc xe nhãn hiệu Lamborghini 2 chỗ ngồi, màu xanh cốm, dung tích xi lanh 6.500cm3; siêu xe còn lại nhãn hiệu Mercedes-AMG G63 màu vàng, 4 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 5.461cm3. Cả hai siêu xe đều đã qua sử dụng.

Cơ quan chức năng phá hủy xe Lamborghini Murcielago thành phế liệu để không thể đưa vào sử dụng được nữa

Xe Lamborghini bị bong tróc nhiều chỗ trên lớp decal màu xanh, lộ rõ màu sơn đen nguyên bản bên trong. Kính chắn gió trước của xe đã bị vỡ. Logo tại nắp ca pô và 4 bánh xe đã bị tháo mất.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình cho biết, vào tháng 8-2020, Công an tỉnh này đã tạm giữ hai siêu xe Lamborghini và Mercedes-AMG G63 khi đang trên đường vận chuyển vì nghi ngờ nhập lậu.

Hai siêu xe MercedesBenz G63 và Lamborghini đã được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình tiến hành tiêu hủy, tháo rời các linh kiện

Sau đó những người liên quan đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hai chiếc xe. Hệ thống đăng kiểm Việt Nam cũng không ghi nhận dữ liệu về biển kiểm soát, số khung và số máy đối với hai siêu xe này.

Từ đó đến nay, hai siêu xe bị "bỏ quên" trong một bãi xe trên địa bàn TP Đồng Hới (Quảng Bình). Gần đây, mạng xã hội phát hiện ra sự tồn tại của hai siêu xe tại bãi xe.

Lamborghini là một siêu xe thể thao 2 chỗ ngồi, nổi tiếng với thiết kế độc đáo và hiệu suất mạnh mẽ. Chiếc xe động cơ V12 dung tích 6.5L sản sinh công suất lên đến 640 mã lực, cho phép tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 3.4 giây. Còn Mercedes-Benz G63 AMG là một chiếc SUV hạng sang 4 chỗ ngồi, được ưa chuộng bởi khả năng off-road vượt trội và nội thất sang trọng. Chiếc xe này có màu vàng nổi bật, động cơ V8 dung tích 5.5L sản sinh công suất 544 mã lực. Giá bán của hai siêu xe này trên thị trường lên tới hàng chục tỉ đồng.

