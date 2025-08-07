Hà Nội cấm xe trên nhiều tuyến đường trong 4 ngày tới

Trong 4 ngày tới, Công an Hà Nội sẽ tổ chức cấm và tạm cấm nhiều tuyến đường để phục vụ một số hoạt động kỷ niệm - Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 6-8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội thông tin về kế hoạch phân luồng trong 4 ngày tới, phục vụ một số hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Ngày hội vì thủ đô bình yên.

Phương án phân luồng thực hiện trong ngày 7-8 đến 10-8.

Theo đó, 4h - 8h ngày 7-8; 7h - 12h ngày 8-8; 6h30 - 12h ngày 9-8 và ngày 10-8, cấm hoàn toàn xe trên các tuyến đường: Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng), Lê Thạch, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền (từ Đinh Tiên Hoàng đến Ngô Quyền), Ngô Quyền (từ Tràng Tiền đến Lê Lai), Lý Thái Tổ (từ Trần Nguyên Hãn đến Lê Lai), Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Dầu (từ Lò Sũ đến Đinh Tiên Hoàng), Lò Sũ (từ Hàng Dầu đến Đinh Tiên Hoàng).

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Trần Nguyên Hãn (từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng), Lương Văn Can (từ Hàng Hành đến Lê Thái Tổ), Bảo Khánh (từ ngõ Bảo Khánh đến Lê Thái Tổ), Hàng Bài (từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay), Bà Triệu (từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay), quảng trường Ngân hàng Nhà nước (nửa đường tiếp giáp vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ).

Cùng thời điểm trên, cơ quan chức năng cũng tạm cấm ô tô chở hàng có khối lượng chuyên chở từ 500kg trở lên, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ) và hạn chế đối với xe ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên tuyến: Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Hữu Huân, Lê Lai, Bà Triệu, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Phố Huế, Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Trống, Nhà Thờ, Nhà Chung, Quang Trung.

Trong thời gian trên, Công an Hà Nội tổ chức hướng đi cho các xe trong diện tạm cấm, hạn chế như sau:

Từ các phường, xã phía đông, đông bắc (Gia Lâm, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng…) đi các phường, xã phía tây, tây bắc (Hai Bà Trưng, Đống Đa, Từ Liêm, Ô Diên...): qua cầu Nhật Tân, cầu Long Biên, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì - đi Đê 401, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Thanh Niên, Võ Chí Công, vành đai 3... và ngược lại.

Các phường, xã phía bắc (Tây Hồ, Đông Anh…) đi các phường, xã phía Nam (Hoàng Mai, Thanh Trì...): đi qua cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long - đi Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, vành đai 2, vành đai 3... và ngược lại.

Cảnh sát yêu cầu tất cả người tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự an toàn giao thông và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ