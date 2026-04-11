Sau vụ tai nạn khiến cô giáo tử vong, CSGT xử lý hàng loạt xe tải chở đất trên Tỉnh lộ 516

Khoảng 10h50 ngày 10/4, tại K12 +100, Tỉnh lộ 516, đoạn qua xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải mang BKS: 35RM – 019.82 và xe máy mang BKS: 36E1-317.64. Hậu quả, cô giáo điều khiến xe máy công tác tại một trường học trên địa bàn xã Ngọc Trạo, trên đường đi làm trở về nhà không may tử vong thương tâm.

Theo phản ánh của người dân địa phương, thời gian gần đây, dọc tuyến Tỉnh lộ 516 lưu lượng xe Howo chuyên chở đất tăng đột biến, khiến người dân sống dọc hai bên tuyến đường bị "tra tấn" bởi bụi đất. Nhiều gia đình không dám mở cửa, phải dùng bạt quây kín phía trước nhà để tránh bụi.

Giờ cao điểm, rất đông xe chở đất nối đuôi nhau chạy trên đường, trong khi mặt đường Tỉnh lộ 516 khá hẹp, xuống cấp khiến người dân lưu thông trên tuyến đường này rất lo lắng, bất an.

Theo tìm hiểu của PV, cạnh Tỉnh lộ 516, thuộc địa bàn xã Ngọc Trạo có mỏ đất đang hoạt động. Do nhu cầu đất san lấp lớn, nên hàng ngày có nhiều lượt xe tải vào mỏ lấy đất, chạy ra Tỉnh lộ 516 đi san lấp công trình.

Lưu lượng xe chở đất lớn khiến Tỉnh lộ 516 phủ đầy bụi đất.

Tỉnh lộ 516, đoạn ra vào mỏ khai thác đất thuộc xã Ngọc Trạo, tỉnh Thanh Hóa.

Một số xe tải phủ bạt sơ sài, chở hàng vượt quá thành thùng chạy trên đường khiến đất rơi vãi xuống đường.

Chị T. – một người dân sống cạnh Tỉnh lộ 516, gần mỏ đất cho hay: "Xe chạy liên tục cả ngày, nhà tôi không dám mở cửa, phả lấy bạt quây kín lại cho đỡ bụi. Họ có tưới nước nhưng trời nắng nóng tưới một lúc đường lại khô lại ngay".

Thiếu tá Cao Bá Quát, cán bộ Đội CSGT số 1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 10/4, sau khi vụ TNGT xảy ra, lực lượng CSGT tiến hành tuần tra, xử lý, đảm bảo an toàn giao thông trên Tỉnh lộ 516. Tuy nhiên, khi thấy lực lượng công an, một số xe chở đất có biểu hiện vi phạm dừng hoạt động, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý.

Người dân sống hai bên Tỉnh lộ 516 phải dùng bạt phủ kín quanh nhà để tránh bụi.

Cây cối hai bên Tỉnh lộ 516 bị phủ đầy bụi đất.

Mỗi khi xe chở đất đi qua, bụi đất lại từ mặt đường bay lên khiến người tham gia giao thông qua Tỉnh lộ 516 cảm thấy ngột ngạt.

Đến chiều tối cùng ngày, Đội CSGT số 1, Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập 4 biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế vào chủ xe. Cụ thể, tài xế Bùi Văn C., trú tại Đồng Bài, Yên Sơn, Ninh Bình và Hoàng Văn D., trú tại Yên Phú, Thạch Bình vi phạm lỗi chở hàng vượt trọng tải cho phép dưới 30%. Các ông Đàm Văn B., trú tại thôn Bái, Tây Hoa Lư, Ninh Bình và Nguyễn Văn T., trú tại Thôn 1, Phú Long, Ninh Bình cùng lỗi giao phương tiện cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm tại điểm a, khoản 2, điều 21, Nghị định 168/2024.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Lê Đông Thịnh, Chủ tịch UBND xã Ngọc Trạo cho biết, trên địa bàn xã có 2 mỏ đất đang hoạt động. Địa phương tiếp nhận thông tin phản ánh và sẽ trao đổi, nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường khi hoạt động trên địa bàn.

Tác giả: Phạm Xuân Chinh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn