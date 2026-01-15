Cô gái 22 tuổi tử vong trong vụ tai nạn giao thông ở Đà Nẵng

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng, khoảng 5 giờ 40 phút sáng 15-1, trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua thôn Mỹ Sơn (xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách và xe máy khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: VKSND TP Đà Nẵng)

Thời điểm trên, tài xế Đỗ Tùng D. (SN 1992, trú xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng) điều khiển xe ô tô khách mang BKS 43F-004.29 lưu thông theo hướng Quảng Ngãi - Đà Nẵng, khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 92NA-125.09 do chị Cao Thị H. (SN 2004, trú thôn Mỹ Sơn, xã Tam Anh) điều khiển.

Vụ tai nạn làm chị H. tử vong tại chỗ, 2 phương tiện bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, VKSND Khu vực 5 đã cử kiểm sát viên có mặt tại hiện trường để kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: VKSND TP Đà Nẵng)

Được biết, hoàn cảnh gia đình chị H. rất khó khăn, chị mất đi để lại 2 con còn rất nhỏ. Trong ngày 15-1, thông qua bài kêu gọi trên Facebook, cộng đồng mạng đã đóng góp được một khoản tiền khá lớn để hỗ trợ gia đình.

Tác giả: Trần Thường

Nguồn tin: Báo Người lao động