Sập nhà 9 tầng đang xây ở Philippines, ít nhất 30 người mắc kẹt

Các nhân viên cứu hộ đứng cạnh tòa nhà bị sập tại thành phố Angeles, Philippines ngày 24-5 - Ảnh: AFP

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 24-5 tại tòa nhà cao 9 tầng chưa hoàn thiện ở thành phố Angeles, tỉnh Pampanga, cách thủ đô Manila của Philippines khoảng 80km về phía bắc. Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ sập nhà.

Tính đến trưa 24-5, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 26 người. Những người được giải cứu đều ở trong tình trạng ổn định và không gặp thương tích nào nguy hiểm đến tính mạng.

“24 người đã được giải cứu thành công khỏi công trình vừa bị sập. Hai người khác cũng được giải cứu từ một khách sạn bị ảnh hưởng bên cạnh”, Văn phòng Chính quyền thành phố Angeles thông báo trong một tuyên bố.

Giới chức thành phố đang lấy thông tin để xác định danh tính những nạn nhân đã được giải cứu.

Một quan chức địa phương nói với Hãng tin AFP rằng các bức tường và giàn giáo của tòa nhà đã bị sụp đổ, khiến nhiều người bị mắc kẹt bên dưới.

“Có những mảng bê tông lớn tại hiện trường và chúng tôi cần thiết bị để nâng chúng lên. Đó là điều đang gây khó khăn cho công tác cứu hộ lúc này”, quan chức này nói thêm.

Lực lượng cứu hỏa đang khẩn trương phối hợp với Văn phòng Quản lý và giảm thiểu rủi ro thành phố Angeles để tiến hành công tác cứu hộ và cứu nạn, dưới sự chỉ đạo của Thị trưởng Carmelo Lanzatin II. Trong khi đó, cảnh sát sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh khu vực.

Tác giả: Khánh Quỳnh

Nguồn tin: tuoitre.vn