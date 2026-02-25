Thắng Philippines, tuyển Việt Nam nuôi hy vọng vào bán kết giải futsal nữ Đông Nam Á 2026

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam không gặp khó khăn khi giành chiến thắng 2-0 trước Philippines. Ảnh VFF

Sau thất bại ở trận ra quân trước Australia, thầy trò Huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng buộc phải giành chiến thắng để nuôi hi vọng đi tiếp.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Philippines nhập cuộc chủ động và tạo ra một số tình huống gây sức ép về phía khung thành thủ môn Ngô Thị Thùy Linh. Tuy nhiên, đội tuyển futsal nữ Việt Nam mới là những người tận dụng cơ hội tốt hơn.

Phút 15, Lê Thị Thanh Ngân có pha đi bóng solo ấn tượng trước khi dứt điểm chính xác, mở tỉ số cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam. Trước đó ít phút, chính cầu thủ này đã không thể tận dụng thành công quả phạt đền khi bị thủ môn Samantha Hughes cản phá.

Bước sang hiệp 2, Philippines đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dẫu vậy, sự chắc chắn của hàng phòng ngự cùng phong độ ổn định của thủ môn Thùy Linh giúp đội tuyển futsal nữ Việt Nam đứng vững trước sức ép của đối thủ.

Phút 36, sau nhiều nỗ lực tấn công, Biện Thị Hằng tung cú sút quyết đoán, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam.

Trong những phút còn lại, Philippines tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, thậm chí có tình huống đưa bóng dội xà ngang. Tuy nhiên, đội tuyển futsal nữ Việt Nam vẫn bảo toàn được lợi thế để giành trọn 3 điểm.

Chiến thắng này giúp đội tuyển futsal nữ Việt Nam cải thiện vị trí tại bảng đấu, đồng thời tiếp tục duy trì cơ hội cạnh tranh tấm vé vào vòng tiếp theo tại giải futsal nữ Đông Nam Á 2026. Lượt tiếp theo, tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ đối đầu Myanmar vào ngày mai (26-2).

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: hanoimoi.vn