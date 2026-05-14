Nổ súng tại Thượng viện Philippines, nghị sĩ bị ICC truy nã cố thủ bên trong

Cảnh sát tập trung trước Thượng viện Philippines tối 13-5 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ít nhất 5 tiếng súng đã vang lên, ngay sau khi nhiều binh sĩ mang súng tiến lên cầu thang của tòa nhà Quốc hội Philippines.

Phát biểu với truyền thông, Bộ trưởng Nội vụ Philippines Victor Remulla thông báo không có thương vong, đồng thời cho hay chính quyền vẫn đang truy tìm những kẻ nổ súng.

“Tôi có mặt ở đây để đảm bảo sự toàn vẹn của Thượng viện và bảo vệ tất cả các thượng nghị sĩ”, ông Remulla cho hay, đồng thời tiết lộ ông Dela Rosa vẫn an toàn.

Hiện ông Dela Rosa đang ở cùng lực lượng an ninh, cũng như đã được thông báo về các hoạt động của quân đội. Bộ trưởng Remulla cam kết sẽ không có lệnh bắt giữ nào được thi hành nhằm vào ông Dela Rosa.

Viết trên mạng xã hội Facebook, Chủ tịch Thượng viện Philippines Alan Peter Cayetano cho hay: “Chúng tôi nghe thấy tiếng súng nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi người đều đang khóa cửa phòng. Chúng tôi không thể ra ngoài, cũng không thể bảo đảm an toàn cho các nhân viên khác”.

Sau vụ nổ súng, Tổng thống Ferdinand Marcos đã kêu gọi những người có liên quan bình tĩnh và khẳng định chính phủ của ông không liên quan đến vụ việc, cũng như không biết ai là người chịu trách nhiệm.

“Chúng tôi sẽ làm sáng tỏ vụ việc này”, nhà lãnh đạo Philippines nhấn mạnh trong một thông điệp qua video.

Trước đó vào cùng ngày, ông Dela Rosa đã kêu gọi quân đội Philippines ngăn chặn những nỗ lực bắt giữ ông, đồng thời đề nghị các cựu quan chức phản đối bất kỳ động thái nào của chính quyền Tổng thống Ferdinand Marcos nhằm bàn giao ông cho ICC.

Ông Dela Rosa là người thực thi hàng đầu các mệnh lệnh của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte trong chiến dịch chống ma túy.

Ông đã cố thủ bên trong trụ sở Thượng viện và kêu gọi quân đội ngăn chặn mọi nỗ lực bắt giữ cũng như đưa ông sang Hà Lan xét xử với cáo buộc tội ác chống lại loài người.

Tác giả: Khánh Quỳnh

Nguồn tin: tuoitre.vn