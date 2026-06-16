Vụ bắt cóc tiểu thư ​​​17 tuổi và những đêm địa ngục dưới lòng đất

Rạng sáng 14/1/1975, tại ngôi làng yên bình Highley thuộc hạt Shropshire, cô gái 17 tuổi Lesley Whittle biến mất khỏi phòng ngủ giữa đêm.

Khi mẹ Lesley bước vào phòng lúc 6h50, chiếc giường trống không. Bộ quần áo Lesley chuẩn bị mặc đến trường vẫn được gấp gọn trên ghế. Trong phòng khách xuất hiện ba mẩu giấy được đánh máy với nội dung đòi 50.000 bảng Anh tiền chuộc và cảnh cáo không được báo cảnh sát.

Đó là khởi đầu của một trong những vụ bắt cóc nổi tiếng và ám ảnh nhất lịch sử nước Anh hiện đại.

Con mồi trong tầm ngắm

Lesley không phải mục tiêu ngẫu nhiên. Cha cô, George Whittle, là chủ doanh nghiệp vận tải hành khách thành đạt. Sau khi ông qua đời năm 1972, tranh chấp quanh khối tài sản thừa kế trị giá 300.000 bảng Anh trở thành đề tài được báo chí khai thác liên tục. Những bài báo ấy đã lọt vào mắt Donald Neilson.

Kẻ từng là lính nghĩa vụ này đã đột nhập khoảng 400 ngôi nhà để trộm cắp và sát hại ba nhân viên bưu điện trong các vụ cướp có vũ trang. Báo chí gọi hắn bằng biệt danh "Black Panther" (Báo Đen) vì thường mặc đồ đen, đội mũ trùm đầu và hành động trong bóng tối.

Theo tài liệu điều tra, Neilson đã theo dõi gia đình Whittle trong hơn một năm. Hắn nghiên cứu giờ giấc sinh hoạt, các lối ra vào của căn nhà biệt lập 6 phòng ngủ và xây dựng kế hoạch bắt cóc tống tiền.

Ngôi nhà của gia đình Whittle. Ảnh: Daily Mirror

Đột nhập giữa đêm

Khoảng 1h45 ngày 14/1/1975, mẹ Lesley kiểm tra con gái đang say giấc rồi trở về phòng mình nghỉ ngơi. Ít phút sau, Neilson cắt đường dây điện thoại, lẻn vào qua gara rồi đi thẳng lên tầng.

Hắn lay vai đánh thức Lesley rồi lập tức bịt miệng và dí súng vào mặt cô gái đang còn ngái ngủ. Trong lúc hoảng loạn, Lesley bị trói, ép mặc áo choàng ngủ và đi dép lê rồi bị đưa lên chiếc xe mà Neilson đã đánh cắp để sử dụng trong vụ bắt cóc.

Toàn bộ quá trình gần như không gây ra tiếng động.

Khi phát hiện con gái mất tích vào buổi sáng, bà Dorothy lái xe đến nhà con trai Ronald (28 tuổi) vì điện thoại đã không còn tín hiệu. Chỉ khi cả gia đình quay trở lại, họ mới phát hiện những mẩu giấy đòi tiền chuộc trong phòng khách.

Địa ngục sâu 16 m dưới lòng đất

Sau khi rời Highley, Neilson lái xe gần 100 km tới Công viên Bathpool, Kidsgrove - nơi có trục thoát nước ngầm bỏ hoang của hồ chứa, vốn là trục thông gió cũ của một mỏ than, sâu khoảng 16 m, có thang sắt đi xuống và nhiều bệ nghỉ.

Hắn ép Lesley trèo xuống lòng trục tối om rồi xích cô vào lan can của một bục kim loại nhỏ chỉ vừa đủ để ngồi. Một thòng lọng dây thép được buộc quanh cổ Lesley và cố định vào kết cấu thép phía trên, chỉ cần bước hụt hoặc mất thăng bằng cũng có thể dẫn đến tử vong.

Neilson còn trùm kín đầu nạn nhân và để cô trần trụi giữa giá rét. Âm thanh duy nhất quanh Lesley là tiếng nước chảy liên tục trong bóng tối.

Một phần của trục thoát nước tại Công viên Bathpool, nơi thi thể khỏa thân của Lesley Whittle được tìm thấy trong tư thế treo cổ. Ảnh: PA

Nhằm tăng sức ép, Neilson bắt cô ghi âm lời nhắn gửi về gia đình: "Không có gì phải lo đâu mẹ. Con vẫn ổn. Con bị ướt một chút nhưng giờ đã khô ráo rồi và được đối xử rất tốt". Đó là lời cuối cùng của Lesley mà người thân được nghe.

Cuộc trao tiền chuộc định mệnh

Neilson yêu cầu gia đình chuẩn bị 50.000 bảng Anh (tương đương 390.000 bảng ngày nay) và chờ chỉ dẫn tại một bốt điện thoại công cộng. Tuy nhiên, bất chấp lời đe dọa giết con tin của kẻ bắt cóc, Ronald ngay lập tức báo cảnh sát.

Trong những ngày tiếp theo, Neilson sử dụng nhiều bốt điện thoại công cộng ở các địa phương khác nhau để liên lạc với gia đình, buộc họ phải liên tục di chuyển theo chỉ dẫn. Hắn thay đổi địa điểm và thời gian giao tiền nhiều lần nhằm thăm dò sự xuất hiện của cảnh sát.

Ngày 17/1/1975, Neilson lại gọi điện yêu cầu anh trai Lesley là Ronald mang theo tiền chuộc đến một điểm hẹn gần Bromsgrove, Worcestershire, sau đó tiếp tục chờ hướng dẫn tại các bốt điện thoại dọc tuyến đường.

Tuy nhiên, kế hoạch nhanh chóng rơi vào hỗn loạn. Việc điều phối giữa nhiều đơn vị cảnh sát thiếu thống nhất khiến các xe theo dõi bị lộ dấu vết. Cùng lúc, thông tin về vụ bắt cóc bị rò rỉ lên báo chí, khiến các bốt điện thoại Neilson sử dụng liên tục nhận được những cuộc gọi giả mạo từ người dân hiếu kỳ.

Theo hồ sơ điều tra, Ronald cũng bị chậm vài phút khi di chuyển giữa các điểm hẹn do phải chờ xác nhận từ lực lượng cảnh sát đi cùng. Từ vị trí bí mật quan sát, Neilson cho rằng gia đình đã không làm đúng chỉ dẫn và tin rằng cảnh sát đang giăng bẫy bắt mình. Hắn lập tức bỏ đi mà không nhận tiền. Theo lời thú nhận sau này, chính thời điểm ấy Neilson tin rằng kế hoạch tống tiền đã thất bại.

Đối với Lesley, hy vọng sống sót cũng gần như chấm hết.

Cái chết trong bóng tối

Ngày 7/3/1975, 52 ngày sau khi Lesley bị bắt cóc, qua nhiều cuộc tìm kiếm quy mô lớn, lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể thiếu nữ treo lơ lửng dưới đáy trục thoát nước, cách mặt đất 18 cm. Khung cảnh khiến cả những điều tra viên dày dạn kinh nghiệm cũng bị ám ảnh.

Trên thi thể gầy gò của cô gái 17 tuổi chỉ còn mặt dây chuyền do bạn trai tặng và vài chiếc vòng bạc trên tay. Đôi dép nằm dưới đáy trục thoát nước, ngay bên dưới nơi cô bị treo.

Điều tra viên xem xét lối vào trục thoát nước giam cầm Lesley Whittle. Ảnh: Sun

Theo kết luận pháp y, dây thép quanh cổ siết chặt khi cơ thể rơi xuống khiến Lesley tử vong do hiện tượng ức chế thần kinh phế vị (vagal inhibition) khiến tim ngừng đập, chứ không phải chết ngạt thông thường.

Bác sĩ pháp y không thể xác định chính xác thời điểm tử vong, nhưng kết luận Lesley đã chết ít nhất khoảng sáu tuần trước khi thi thể được phát hiện, nhiều khả năng trong khoảng ngày 17-24/1/1975. Khám nghiệm cũng cho thấy cơ thể nạn nhân suy kiệt nghiêm trọng, cân nặng chỉ còn khoảng 44 kg, dạ dày và ruột hoàn toàn trống rỗng, chứng tỏ cô đã không được ăn trong ít nhất ba ngày trước khi chết.

Điều gì xảy ra trong khoảnh khắc cuối cùng của thiếu nữ vẫn còn gây tranh cãi. Giả thuyết được nhiều chuyên gia chấp nhận là Neilson nhìn thấy dấu hiệu có cảnh sát trong buổi giao tiền chuộc nên hoảng sợ bỏ chạy, không quay lại trục thoát nước. Lesley bị bỏ lại một mình trong bóng tối, bị suy kiệt, mất nước và đói nhiều ngày. Trong tình trạng yếu sức và tuyệt vọng, cô vô tình ngã khỏi bục hoặc tự lao xuống.

Cuộc truy lùng 'Báo Đen'

Sau khi Lesley được tìm thấy, cuộc điều tra chuyển thành truy bắt kẻ sát nhân. Hơn 400 cảnh sát từ nhiều lực lượng được huy động, hàng nghìn manh mối được rà soát nhưng hung thủ vẫn bặt tăm.

Bước ngoặt đến hoàn toàn tình cờ vào tối 11/12/1975. Hai cảnh sát trẻ phát hiện một người đàn ông mang túi xách có vẻ khả nghi đứng gần bưu điện tại Mansfield, Nottinghamshire. Khi bị kiểm tra giấy tờ, người này bất ngờ rút súng săn cưa nòng, khống chế hai cảnh sát và ép họ lái xe bỏ chạy.

Trên xe, sĩ quan cầm lái vờ bị lạc đường, đánh lái gấp khiến khẩu súng đang dí vào sườn anh chệch hướng, sĩ quan còn lại chớp thời cơ chộp lấy súng. Hai cảnh sát lao vào vật lộn, được người dân gần đó hỗ trợ khống chế nghi phạm.

Kẻ đó chính là Neilson. Việc đối chiếu dấu vân tay nhanh chóng cho kết quả trùng khớp với dấu vết thu được tại nơi Lesley bị giam cầm.

Donald Neilson bầm dập mặt mũi sau cuộc vật lộn khi bị bắt. Ảnh: PA

Sau hai ngày thẩm vấn, Neilson thú nhận toàn bộ vụ bắt cóc nhưng khẳng định rằng "cô gái không cần phải chết nếu tiền chuộc được giao đúng yêu cầu".

Neilson khai rằng vào rạng sáng 17/1, khi hắn trèo xuống chiếc thang để tiếp cận bục kim loại nơi Lesley bị xích, cô lùi sang một bên để nhường chỗ và trượt chân rơi khỏi bục hẹp. Hắn cũng nói đã mang cá và khoai tây chiên đến cho nạn nhân.

Tại phiên tòa, công tố viên cho rằng sau khi kế hoạch nhận tiền chuộc thất bại, Neilson nổi giận cố ý đẩy Lesley khỏi bục kim loại khi quay lại hiện trường.

Tháng 7/1976, Neilson bị kết án tù chung thân vì vụ bắt cóc và sát hại Lesley, đồng thời nhận thêm ba án chung thân khác cho các vụ giết người trước đó. Hắn chết trong tù năm 2011 vì bệnh tật ở tuổi 75, sau tổng cộng 35 năm bị giam giữ.

Vụ án Lesley Whittle vẫn thường xuyên được nhắc lại như một trong những thảm kịch lớn nhất lịch sử hình sự Anh. Không chỉ bởi sự tàn nhẫn của hung thủ, mà còn bởi hàng loạt sai sót trong quá trình xử lý khủng hoảng: từ việc điều phối lực lượng, bảo mật thông tin đến tổ chức trao tiền chuộc.

Nhiều cựu điều tra viên sau này thừa nhận đây là vụ án đã làm thay đổi cách cảnh sát Anh xử lý các vụ bắt cóc tống tiền, thúc đẩy việc xây dựng các quy trình thống nhất và chuyên nghiệp hơn.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: vnexpress.net