'Tỉ phú ấu dâm' Epstein tìm cách tự sát ít nhất 3 lần trong tù

Ông Epstein có thể đã nhiều lần tìm cách tự sát trong thời gian chờ xét xử các cáo buộc buôn bán tình dục vào năm 2019 - Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ

Tỉ phú Jeffrey Epstein đã cố tự sát ít nhất ba lần trước khi qua đời trong phòng giam tại Manhattan (thành phố New York, Mỹ) vào năm 2019, Đài RT dẫn thông tin từ tờ New York Times ngày 16-6.

Các nhà điều tra đã phát hiện nhiều thòng lọng trong buồng giam của ông Epstein sau khi ông chết, theo một báo cáo hé lộ những ngày cuối cùng của tội phạm tình dục này trong thời gian bị giam giữ.

Cuộc điều tra được công bố ngày 16-6, dựa trên hồ sơ tòa án, các tài liệu về ông Epstein đã được công bố trước đó và hơn 50 cuộc phỏng vấn mới với tù nhân, nhân viên trại giam cùng những người liên quan.

Vài ngày trước khi lần tự sát đầu tiên được ghi nhận, ông Epstein đã hỏi bạn cùng phòng giam Nicholas Tartaglione cách làm thòng lọng, sau khi một thẩm phán bác đơn xin tại ngoại của ông.

Ông Tartaglione - cựu cảnh sát thành phố New York đang chịu bốn án tù chung thân vì tội giết bốn người - cho biết câu hỏi của ông Epstein được đưa ra khoảng hai tuần sau khi ông bị tạm giam tại Trung tâm cải huấn Metropolitan, nơi ông chờ xét xử các cáo buộc buôn bán tình dục.

Cuộc điều tra cho thấy vị tỉ phú tìm cách kết liễu cuộc đời mình ít nhất hai lần nữa trước vụ treo cổ bất thành từng được báo cáo vào ngày 22-7-2019.

Ông Tartaglione nói mình phát hiện kịp thời cả hai lần - một lần khi ông Epstein cố buộc drap giường vào song sắt phía trên cửa sổ, và một lần khi ông tìm thấy thòng lọng giấu dưới đệm.

Bạn cùng phòng cho biết đã báo cáo cả hai sự việc cho các quản giáo, nhưng cảnh báo bị xem nhẹ, thậm chí bị cười nhạo.

Lời kể này được một tù nhân khác là Peter Bright xác nhận. Người này nói rằng ông Tartaglione đã kể lại những lần ông Epstein cố tự sát ngay sau khi vị tỉ phú qua đời.

Vào ngày 22-7, chưa đầy ba tuần trước khi qua đời, ông Epstein được ông Tartaglione phát hiện nằm bất động trên sàn buồng giam, cổ quấn thòng lọng bằng vải màu cam.

Ban đầu, ông Epstein nói với các quản giáo rằng người bạn tù cố giết mình, nhưng một cuộc điều tra nội bộ của trại giam kết luận cựu cảnh sát này không liên quan.

Sau khi ông Epstein qua đời vào ngày 10-8, các điều tra viên phát hiện trong buồng giam có nhiều vật dụng vải không được phép, gồm một số thòng lọng và các dải vải màu cam có thể dùng để chế thành thòng lọng.

Báo cáo được công bố trong bối cảnh cái chết của tỉ phú Epstein và các mối quan hệ giữa ông và nhiều nhân vật có ảnh hưởng hàng đầu thế giới như ông Bill Clinton, tỉ phú Bill Gates tiếp tục bị soi xét.

Hàng triệu trang tài liệu đã được công bố kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Bộ Tư pháp tiết lộ các hồ sơ liên quan đến cuộc điều tra ông Epstein.

Tác giả: Xuân Thảo

Nguồn tin: tuoitre.vn