Cướp chớp nhoáng tiệm vàng, “tomboy” tháo chạy nhưng bị "tóm" sau 18 giờ gây án

Ngày 17/6, Công an phường Thuận Giao (TP.HCM) đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM lập hồ sơ, xử lý Lữ Thị Bé Thảo (Sinh ngày 20/05/2000; Nơi thường trú xã Vị Thủy, TPCần Thơ) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Lữ Thị Bé Thảo.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra vào chiều 16/6 tại tiệm vàng Kim Thùy Dung (tọa lạc trên đường DA6, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao).

Cụ thể, vào hồi 16h32 ngày 16/6, một đối tượng có ngoại hình giống nam giới (phong cách tomboy, tóc cắt ngắn) điều khiển xe mô tô đến trước cửa tiệm.

Để chuẩn bị cho kế hoạch tẩu thoát, đối tượng này chủ động dựng xe dưới lề đường và giữ nguyên xe trong tình trạng nổ máy sẵn, sau đó thản nhiên bước vào trong giả vờ làm khách mua hàng.

Tại đây, đối tượng yêu cầu chủ tiệm cho xem một chiếc lắc tay bằng vàng loại 610 (kiểu dáng 4 lá đen, trọng lượng 8 phân). Lợi dụng lúc chủ tiệm đang tập trung giới thiệu và sơ hở, đối tượng đã nhanh tay giật chiếc lắc vàng rồi tháo chạy ra ngoài, leo lên chiếc xe mô tô tăng ga rẽ phải vào đường NA10 để tẩu thoát.

Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ việc mang tính chất táo tợn, Công an phường Thuận Giao đã lập tức báo cáo cấp trên, đồng thời phối hợp chặt chẽ cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố tung các trinh sát tinh nhuệ vào cuộc, triển khai lực lượng truy xét xuyên đêm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén phối hợp với việc trích xuất dữ liệu camera an ninh, lực lượng phá án đã nhanh chóng dựng lên chân dung và xác định được hành tung của kẻ gây án.

Vào hồi 13h30 ngày 17/6, lực lượng Công an đã bất ngờ áp sát, khống chế và bắt giữ đối tượng Thảo khi người này đang lẩn trốn.

Tại cơ quan Công an, trước những chứng cứ cùng dữ liệu hình ảnh trích xuất từ camera, Lữ Thị Bé Thảo đã phải cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Chiếc xe mô tô là phương tiện dùng để gây án cũng đã bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục đấu tranh chuyên sâu, hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Trần Sáng

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn