Cảnh sát Mỹ bắn vào xe, bé một tuổi thiệt mạng

Các sĩ quan Sở Cảnh sát thành phố Senatobia, bang Mississippi, chiều 14/6, nhận được tin báo về một vụ trộm cắp tại siêu thị Walmart. Khi đến bãi đỗ xe của siêu thị, họ phát hiện hai người lớn bế theo một trẻ nhỏ đang chạy ra ôtô.

Theo Cục Điều tra Mississippi (MBI), các sĩ quan đã yêu cầu tài xế chiếc xe dừng lại, nhưng người này vẫn lái xe lao về phía họ và suýt đâm trúng một người. Một cảnh sát sau đó nổ súng vào phương tiện.

Tài xế lái xe tới bệnh viện gần đó, nơi các bác sĩ xác nhận bé trai một tuổi đã tử vong, cơ quan điều tra cho biết.

Trong tuyên bố ngày 16/6, luật sư Ben Crump cho biết nạn nhân là bé Kohen Wiley, một tuổi, ở trong xe cùng mẹ và một người bạn của gia đình khi sự việc xảy ra.

Hiện trường vụ cảnh sát nổ súng vào xe khiến bé trai một tuổi thiệt mạng ở Senatobia, bang Mississippi. Ảnh: WREG

Ông Crump cho biết người mẹ chưa bị cáo buộc bất kỳ tội danh nào, và đã cố nói với cảnh sát rằng có trẻ nhỏ trong xe. "Tuy vậy, họ vẫn nổ súng khiến em bé thiệt mạng", ông Crump nói, thêm rằng người bạn đi cùng cũng bị thương nặng trong vụ nổ súng. Luật sư này cho hay gia đình sẽ tìm kiếm công lý cho bé Wiley.

Sở Cảnh sát Senatobia chưa phản hồi đề nghị bình luận vào ngày 16/6. Trong bài đăng Facebook hai ngày trước, cơ quan này cam kết minh bạch hoàn toàn về sự việc. "Khi các thông tin được xác minh, chúng tôi sẽ công bố nhiều nhất có thể", bài đăng có đoạn.

Marquell Bridges, nhân viên hoạt động cộng đồng đang hỗ trợ gia đình nạn nhân, ngày 16/6 nói rằng mẹ của bé Wiley "không trộm đồ tại Walmart, cũng không chứng kiến hay tiếp tay cho bất kỳ hành vi phạm pháp nào".

"Chỉ ít phút trước đó, cô ấy còn vui đùa với con trên đường ra xe, không phải đang bỏ chạy sau một vụ trộm", ông nói, kêu gọi cảnh sát công bố video từ camera gắn trên người các sĩ quan và camera giám sát của siêu thị.

Người dân tụ tập biểu tình sau vụ cảnh sát nổ súng vào xe khiến bé Wiley thiệt mạng. Ảnh: WREG

Ông Sean Tindell, lãnh đạo Sở An toàn Công cộng Mississippi, cho biết các video và bằng chứng liên quan sẽ chỉ được công bố sau khi cuộc điều tra hoàn tất và hồ sơ được chuyển tới Văn phòng Tổng chưởng lý để xem xét khả năng truy tố.

Ông từ chối thảo luận chi tiết vụ nổ súng, kêu gọi công chúng kiên nhẫn để các điều tra viên có thể làm việc với các nhân chứng mà không lo bị đe dọa hay gây sức ép.

Tuy nhiên, vụ nổ súng đã châm ngòi các cuộc biểu tình ở thành phố Senatobia, buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông tại một số địa điểm.

Trong tuyên bố ngày 16/6, chính quyền Senatobia gọi cái chết của bé Wiley là "bi kịch đau lòng", cho biết sẽ hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra độc lập của MBI.

"Chúng tôi hiểu cảm xúc đang dâng cao và vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Trong thời gian điều tra, chúng tôi đề nghị cộng đồng tránh suy đoán và lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng", tuyên bố nêu.

Tác giả: Đức Trung

Nguồn tin: vnexpress.net