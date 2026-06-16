Động đất mạnh 6,7 độ ở Indonesia

Một ngôi nhà bị hư hại do động đất ở Palu, Indonesia ngày 16-6 - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AP, trận động đất gây rung lắc mạnh kéo dài hơn 1 phút xung quanh Palu, thành phố có khoảng 400.000 dân và là thủ phủ của tỉnh Central Sulawesi.

Thiệt hại rải rác được ghi nhận và một số bệnh viện đã sơ tán bệnh nhân. Một số công trình bị hư hại nặng nề với mái nhà bị sập một phần, tường vỡ và các mảnh vụn vương vãi khắp đường phố.

Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Indonesia cho biết vẫn đang thu thập thông tin về thiệt hại, số thương vong có thể xảy ra và số người phải sơ tán.

"Chúng tôi đã sơ tán tất cả khách ra khỏi khách sạn. Mọi người đều hoảng sợ, đó là phản ứng tự nhiên khi xảy ra động đất, nhưng tất cả đều an toàn", giám đốc một khách sạn ở Palu nói với AP và cho biết thêm rằng khách sạn chỉ bị thiệt hại nhẹ.

Trận động đất có tâm chấn cách Palu 43km về phía đông nam và ở độ sâu khoảng 10km, theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ. Các dư chấn sau đó có cường độ lên đến 5,2 độ.

Cơ quan Khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia cho biết không có nguy cơ xảy ra sóng thần nhưng cảnh báo dư chấn có thể tiếp tục.

Người dân đã sơ tán khỏi các khu vực ven biển để đề phòng nếu xảy ra sóng thần.

"Động đất rung chuyển cực kỳ mạnh. Chúng tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi trận động đất trước đó nên chúng tôi chọn ở bên ngoài vì sợ dư chấn có thể tiếp tục", một người dân ở Palu kể.

Indonesia có nhiều đứt gãy địa chấn, động đất và hoạt động núi lửa thường xuyên xảy ra.

Người dân ở Sulawesi vẫn còn nhớ trận động đất mạnh 7,5 độ tàn phá thành phố Palu vào năm 2018, gây ra sóng thần cao 3m và hiện tượng gọi là đất "hóa lỏng" và tự sụp. Hơn 4.000 người thiệt mạng, trong đó có nhiều người bị chôn vùi khi toàn bộ khu dân cư bị nuốt chửng khi đất bị sụp.

Vào tháng 1-2021, một trận động đất mạnh 6,2 độ gần thành phố Mamuju trên đảo Sulawesi khiến ít nhất 100 người thiệt mạng, hàng ngàn người phải ngủ ngoài trời nhiều ngày vì lo sợ dư chấn.

Tác giả: Trần Phương

Nguồn tin: tuoitre.vn