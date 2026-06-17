Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2026

Tại phiên tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan đã trực tiếp xem xét, giải quyết 13 vụ việc kiến nghị, khiếu nại của công dân, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng (GPMB).



Cụ thể, đối với vụ việc bà Phạm Thị Hoàn (trú tại xã Bạch Hà) kiến nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) thửa đất số 705, tờ bản đồ số 72, diện tích 2.205,5 m². Chủ tịch UBND tỉnh kết luận vụ việc đã được giải quyết khiếu nại lần hai tại Quyết định số 3535/QĐ-UBND ngày 30/9/2002, trong đó công nhận quyền sử dụng đất của gia đình bà Hoàn là 400 m² (300 m² đất ở, 100 m² đất vườn), phần diện tích còn lại do UBND xã quản lý. Hiện quyết định đã có hiệu lực thi hành, đề nghị công dân chấp hành.



Về vụ việc ông Nguyễn Vạn Phước (xã Bạch Hà) kiến nghị gộp thửa đất số 2453, tờ bản đồ số 8 (diện tích 1.180 m²) với thửa đất ở liền kề để cấp lại GCNQSDĐ, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND xã Bạch Hà kiểm tra, rà soát, kết luận nội dung kiến nghị; báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 15/7/2026. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, hướng dẫn UBND xã Bạch Hà trong quá trình giải quyết.



Đối với vụ việc ông Nguyễn Công Linh (xã Đại Đồng) kiến nghị giao đất, cấp GCNQSDĐ đối với phần diện tích đang sử dụng sau ki ốt cổng Trạm xá thị trấn Dùng (cũ), Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị công dân phối hợp bàn giao mặt bằng trước ngày 30/6/2026. Giao UBND xã Đại Đồng rà soát, tiến hành GPMB, lập phương án giải quyết đúng pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho công dân, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/7/2026.



Về vụ việc của bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - được ủy quyền của bà Võ Thị Hà (phường Thái Hòa) kiến nghị cấp GCNQSDĐ không phải nộp tiền sử dụng đất đối với thửa đất số 347, tờ bản đồ số 93, diện tích 325,1m² gắn liền với Nhà đại đoàn kết, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND phường Thái Hòa đề xuất phương án gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 20/6/2026. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh văn bản xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Môi trường để giải quyết trước ngày 25/6/2026.



Về vụ việc bà Phan Thị Hồng (phường Thành Vinh) kiến nghị cho phép tiếp tục nộp tiền sử dụng đất và tiền phạt chậm nộp để được giao đất, cấp GCNQSDĐ trúng đấu giá năm 2024 tại xã Đại Huệ. Chủ tịch UBND tỉnh cho biết Sở Tư pháp đã có văn bản khẳng định pháp luật không có quy định cho phép trường hợp hết hạn nộp tiền trúng đấu giá tiếp tục nộp tiền. Hội đồng tiếp công dân tỉnh thống nhất hủy bỏ kết quả trúng đấu giá đất theo quy định. Nội dung đề nghị của công dân là không có cơ sở xem xét.



Đối với việc ông Lưu Hồng Hương (phường Thành Vinh) kiến nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chi trả số tiền hỗ trợ GPMB Dự án Khu đô thị và nhà ở xã hội và mở rộng khu đô thị Hưng Hòa do Công ty CP Hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh rà soát nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư, đề xuất phương án gửi Sở Tài chính trước ngày 25/6/2026; giao Sở Tài chính xem xét, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 30/6/2026.



Về vụ việc ông Nguyễn Sỹ Hoàng (phường Trường Vinh) kiến nghị các cơ quan hành chính nhà nước tổ chức thi hành Bản án số 05/2017/HC-ST ngày 03/7/2017 của TAND tỉnh để đảm bảo quyền lợi về đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết liên quan vụ án dân sự đang được TAND khu vực I – Nghệ An thụ lý, UBND tỉnh giao UBND phường Trường Vinh rà soát hồ sơ, tài liệu chuyển nhượng đất đai liên quan bản án trên, cung cấp cho TAND khu vực I trước ngày 30/6/2026.



Về vụ việc ông Nguyễn Bá Định (phường Trường Vinh) phản ánh việc cấp GCNQSDĐ đối với hộ bà Đậu Thị Nguyệt tại thửa đất số 100, tờ bản đồ số 02 không đúng quy định, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, rà soát, kết luận theo pháp luật; báo cáo UBND tỉnh và thông báo cho công dân trước ngày 30/7/2026.



Đối với vụ việc ông Thái Quốc Tâm và bà Lê Thị Nga (phường Vinh Hưng) kiến nghị kiểm tra việc cấp GCNQSDĐ của gia đình ông Võ Đình Long và các hộ liền kề tuyến mương thoát nước cụm dân cư, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND phường Vinh Hưng (đơn vị đang giải quyết vụ việc khiếu nại của ông Tâm) kiểm tra, xác minh hồ sơ cấp GCNQSDĐ, nguồn gốc đất và quá trình hình thành tuyến mương; giải quyết khiếu nại theo đúng pháp luật. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh và thông báo cho công dân trước ngày 15/7/2026.



Về vụ việc bà Võ Thị Hằng Nga (phường Vinh Phú) kiến nghị giải quyết quyền lợi thửa đất số 403, tờ bản đồ số 03 tại xã Thiên Nhẫn và khiếu nại quyền lợi đối với phần diện tích đất 658 m² tại phường Vinh Phú, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết đối với nội dung tại xã Thiên Nhẫn, giao UBND xã rà soát báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 30/6/2026. Đối với nội dung tại phường Vinh Phú, giao UBND phường thực hiện rà soát báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 30/6/2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp xem xét, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 15/7/2026.



Về vụ việc bà Phan Thị Thùy Dương (xã Nghi Phú cũ) kiến nghị tổ chức thực hiện đường quy hoạch 7m liền kề Dự án Khu nhà ở thấp tầng xã Nghi Phú để người dân có đường đi vào nhà, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND phường Vinh Phú thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB gửi Sở Tài chính thẩm định; triển khai thực hiện Dự án đầu tư đường quy hoạch 7m theo đúng trình tự thủ tục. Kết quả báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 30/10/2026.



Về vụ việc ông Hồ Đình Sắc (xã Quỳnh Anh) kiến nghị, phản ánh các nội dung liên quan đến quản lý đất đai tại xã Quỳnh Bảng (cũ), Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND xã Quỳnh Anh kiểm tra, giải quyết nội dung nhà nước lấy thửa đất số 783, tờ bản đồ số 13 (diện tích 185,9 m²) của hộ bà Hồ Thị Minh để đấu giá nhưng chưa thu hồi, bồi thường; báo cáo tỉnh và trả lời công dân trước ngày 15/7/2026. Đối với 9 nội dung phản ánh khác, giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành phối hợp các Sở: Xây dựng, Tư pháp, Tài chính kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnh trả lời trước ngày 15/7/2026. Đề nghị công dân cung cấp tài liệu chứng cứ cho Tổ công tác.



Về vụ việc ông Nguyễn Văn Cao (xã Quỳnh Sơn) kiến nghị bồi thường GPMB Dự án điểm du lịch Quỳnh Nghĩa và cấp GCNQSDĐ cho một số hộ dân thuộc các xã cũ: An Hòa, Sơn Hải, Quỳnh Phú, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND xã Quỳnh Sơn thành lập Tổ công tác để kiểm tra, rà soát toàn bộ các nội dung trên, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/7/2026. Đề nghị công dân phối hợp cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan cho UBND xã Quỳnh Sơn để có cơ sở giải quyết.





Tác giả: PQ (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn