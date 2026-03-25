Philippines và Moldova ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng

Người dân mua xăng tại trạm xăng ở Quezon, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN

Trong sắc lệnh hành pháp, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhấn mạnh nguy cơ “cận kề” đối với khả năng cung ứng và ổn định năng lượng, xuất phát từ diễn biến chiến sự đang làm gián đoạn thị trường nhiên liệu toàn cầu.

Song song đó, Manila cũng đang cân nhắc các biện pháp ngắn hạn để kiểm soát chi phí điện, trong đó có việc tăng sản lượng từ các nhà máy nhiệt điện than.

Bộ trưởng Năng lượng Sharon Garin cho biết giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tăng vọt do ảnh hưởng của chiến sự đã buộc nước này phải tạm thời phụ thuộc nhiều hơn vào than - nguồn năng lượng hiện chiếm khoảng 60% sản lượng điện quốc gia.

Chính phủ Philippines đang làm việc với các doanh nghiệp phát điện để đánh giá khả năng nâng công suất các nhà máy than, với kế hoạch có thể triển khai sớm nhất từ ngày 1/4. Theo bà Garin, đây là biện pháp “tạm thời” nhằm hạn chế đà tăng giá điện do tác động từ xung đột Trung Đông.

Ngoài việc tối đa hóa nguồn than trong nước, Philippines cũng để ngỏ khả năng tăng nhập khẩu từ Indonesia, nhà cung cấp than lớn nhất của nước này. Jakarta được cho là đã cam kết không hạn chế xuất khẩu than sang Philippines.

Là quốc gia quần đảo với khoảng 116 triệu dân và thường xuyên đối mặt với tình trạng mất điện, Philippines phụ thuộc lớn vào nhiên liệu nhập khẩu để vận hành các nhà máy điện.

Trước đó, vào tháng 1, Tổng thống Marcos công bố một phát hiện khí tự nhiên “đáng kể” gần mỏ Malampaya, nguồn cung cấp khoảng 40% điện năng cho đảo chính Luzon nhưng đang dần cạn kiệt. Phát hiện mới được kỳ vọng có thể kéo dài tuổi thọ của mỏ trong vài năm tới.

Trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu biến động mạnh, các biện pháp ứng phó của Philippines cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với an ninh năng lượng của các nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu.

* Cùng ngày, Chính phủ Moldova đã thông qua đề xuất ban bố tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng trong 60 ngày, sau khi một đường dây điện quan trọng kết nối với châu Âu bị gián đoạn liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Thủ tướng Alexandru Munteanu cho biết quyết định được đưa ra tại cuộc họp khẩn của nội các nhằm cho phép chính phủ hành động nhanh chóng, đồng thời nhấn mạnh đây là biện pháp “trách nhiệm, không phải hoảng loạn”. Đề xuất đang được trình Quốc hội phê chuẩn.

Moldova phụ thuộc lớn vào điện nhập khẩu từ Romania qua tuyến đường dây đi qua miền nam Ukraine. Tuy nhiên, khu vực này xuất hiện thiết bị máy bay không người lái và cần rà phá bom mìn trước khi sửa chữa, khiến thời gian khắc phục chưa thể xác định.

Giới chức kêu gọi người dân tiết kiệm điện trong giờ cao điểm và cho biết đang sử dụng các tuyến kết nối thay thế, song cảnh báo tình hình vẫn “mong manh”.

Tác giả: Phương Hoa

