Ngày 17-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ một cô gái tử vong sau xô xát với bạn trai, xảy ra tại phường Dĩ An.



Nạn nhân là chị H. (22 tuổi, quê Đồng Tháp). Theo thông tin ban đầu, tối 14-6, người thân đến phòng trọ của chị H. trên đường số 5, khu phố Thống Nhất 1 thì phát hiện nạn nhân nằm trên nệm, có dấu hiệu bất thường.

Người thân bàng hoàng phát hiện cô gái 22 tuổi nằm trên nệm, có dấu hiệu bất thường. Ảnh: CTV

Thời điểm này, Phú (21 tuổi, quê Bến Tre cũ), bạn trai chị H., cũng vừa trở về phòng trọ. Những người có mặt đã nhanh chóng đưa chị H. đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân tử vong vào ngày 15-6.



Làm việc với công an, Phú khai đang sống chung như vợ chồng với chị H., cùng con riêng 6 tuổi của nạn nhân.



Trước đó, chiều 14-6, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn và dùng nón bảo hiểm xô xát tại khu vực nhà xe dãy trọ.



Sau đó, Phú chở con riêng của H. ra ngoài, còn chị quay về phòng trọ. Đến tối cùng ngày, người thân phát hiện sự việc.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã phối hợp khám nghiệm tử thi, thực nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân chị H. tử vong. Phú đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Tác giả: Nguyễn Tiến

Nguồn tin: Báo Người lao động