Nghệ An muốn phát triển 37 khu công nghiệp với tổng quỹ đất gần 22.000 ha

Vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã công bố dự thảo hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.



Đối với lĩnh vực công nghiệp, Nghệ An xác định phát triển hệ thống khu công nghiệp (KCN) trở thành không gian trọng tâm để thực hiện định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh; lấy công nghiệp chế biến, chế tạo làm trụ cột.



Bên cạnh đó, hình thành các KCN tập trung, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và hạ tầng môi trường, có khả năng tiếp nhận các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, công nghệ sạch, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng vùng, quốc gia và quốc tế.



Tổ chức không gian KCN của tỉnh sẽ gắn với Khu kinh tế (KKT) Đông Nam, cảng biển, hạ tầng logistics, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, các cụm công nghiệp (CCN) và các hành lang kinh tế.



Trong đó, các KCN trong KKT Đông Nam và dải ven biển - Quốc lộ 1A là hạt nhân phát triển công nghiệp hiện đại; các KCN vùng đồng bằng - bán sơn địa là không gian phát triển công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vệ tinh và các ngành sử dụng lao động phù hợp; các KCN, CCN khu vực phía Tây gắn với vùng nguyên liệu, chế biến sâu nông - lâm sản, dược liệu, sinh khối và công nghiệp nông thôn.





KCN WHA trong KKT Đông Nam. (Ảnh: Hoàng Huy).

Về định hướng quy hoạch các KCN, phương án điều chỉnh lần này cập nhật, mở rộng quy mô và không gian phát triển các KCN theo 2 giai đoạn.



Đến năm 2030, Nghệ An sẽ phát triển 24 KCN với diện tích khoảng 9.622 ha; sau năm 2030 sẽ tiếp tục mở rộng, bổ sung các KCN tiềm năng, nâng số lượng KCN lên 37 KCN với tổng diện tích dự kiến khoảng 21.872 ha.



Cụ thể, trong KKT Đông Nam, đến năm 2030 có 17 KCN với diện tích khoảng 7.983 ha; sau năm 2030, quy hoạch mới 5 KCN với tổng diện tích khoảng 2.280 ha và mở rộng một số KCN đã xác định ở giai đoạn trước, đưa tổng số KCN trong KKT Đông Nam lên 22 KCN với tổng diện tích khoảng 15.063 ha.



Đây là không gian công nghiệp trọng tâm của tỉnh, gồm các KCN hiện hữu, các KCN gắn với mở rộng KKT Đông Nam, khu vực cảng Cửa Lò, Hoàng Mai - Đông Hồi, Thọ Lộc, Nam Cấm, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Nam Đàn và các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp quy mô lớn.



Đối với khu vực ngoài KKT, đến năm 2030 có 7 KCN với diện tích khoảng 1.639 ha; sau năm 2030 tiếp tục mở rộng một số KCN đã xác định và bổ sung các KCN mới, đưa tổng số KCN ngoài KKT lên 15 KCN với tổng diện tích khoảng 6.809 ha.



Các KCN ngoài KKT sẽ mở rộng không gian công nghiệp ra các khu vực trung du, miền Tây, vùng nguyên liệu và các địa bàn có điều kiện kết nối như Vinh, Anh Sơn, Tân Kỳ, Thái Hòa, Nam Đàn, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Quỳ Hợp, Yên Thành.

Tác giả: Tiến Dũng

Nguồn tin: dongvon.doanhnhanvn.vn