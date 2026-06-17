Cú trượt dài vào vòng lao lý của con riêng Thái tử phi Na Uy

Sinh ngày 13/1/1997, Marius Borg Hoiby là kết quả của mối tình ngắn ngủi giữa Mette-Marit và tay buôn cocaine khét tiếng Morten Borg. Cuộc đời của Hoiby đã nhuốm màu hỗn loạn ngay từ khi chưa lọt lòng. Khi Mette-Marit mang thai cậu, bà lại đang đính hôn với John Ognby - một kẻ cũng dính líu đến ma túy và là bạn thân của Morten Borg. Mối quan hệ này chỉ chấm dứt sau sự kiện kinh hoàng: Ognby cầm dao rượt đuổi vị hôn thê đang mang bầu ngay trên phố.

Khi Hoiby chào đời, cha ruột của cậu đã ngồi tù.

Hoiby, 4 tuổi, được mẹ bế trên tay trong lễ cưới với Thái tử Na Uy ở Oslo ngày 25/8/2001. Ảnh: Tatler

Thái tử phi Mette-Marit lâu nay luôn gây tranh cãi ở Na Uy. Bà sinh ra trong một gia đình bố mẹ ly hôn, bố bà từng hai lần bị kết án hình sự. Mette-Marit thừa nhận đã có cuộc sống ăn chơi trác táng trong giới "tiệc tùng tại gia" đầy ma túy ở Oslo trước khi kết hôn với Thái tử Haakon năm 2001.

Sự khác biệt về xuất thân giữa Mette-Marit, một người mẹ đơn thân và từng là bồi bàn, với Thái tử Haakon - vị vua tương lai và là con trai cả của Vua Harald cùng Hoàng hậu Sonja, được một bộ phận dân chúng Na Uy coi là biểu tượng cho kỷ nguyên mới của hoàng gia, bất chấp sự phản đối của nhiều người trong đó có Công chúa Ragnhild, chị của Vua Harald. Bà từng thẳng thắn bày tỏ rằng không muốn sống đến ngày Mette-Marit lên làm Hoàng hậu. Công chúa Ragnhild qua đời năm 2012.

Việc Thái tử Haakon không chỉ chấp nhận con riêng của vị hôn thê mà còn đồng ý nuôi dạy cậu bé như con đẻ, được xem là dấu hiệu cho thấy hoàng gia Na Uy thích nghi với thời đại mới.

Hoàng hậu Sonja khi đó đã trìu mến gọi cậu là "Bé yêu Marius", "cậu bé thông minh đáng yêu nhất thế giới, vô cùng có duyên và tuyệt vời". Người dân Na Uy gọi cậu bé 4 tuổi là "đứa trẻ nghịch ngợm nhưng đáng yêu" và vui mừng khi cậu xuất hiện ở vị trí trung tâm trong lễ cưới của mẹ.

"Lúc đầu, thật khó để giải thích cho thằng bé hiểu rằng chúng tôi mới là những người kết hôn chứ không phải nó. Vì vậy, chúng tôi quyết định là cả ba chúng tôi sẽ cùng làm lễ cưới", Thái tử Haakon sau đó chia sẻ.

Hoiby (hàng thứ hai, ở giữa), đứng cạnh Vua Harald và Thái tử Haakon, phía trước là Hoàng hậu Sonja, Hoàng tử Sverre Magnus, Công chúa Ingrid Alexandra, Thái tử phi Mette-Marit, năm 2013. Ảnh: Tatler

Dù được chào đón vào hoàng gia Na Uy, Hoiby không phải là thành viên chính thức và không đảm nhận bất kỳ vai trò nào. Thái tử Haakon và Thái tử phi Mette-Marit có hai con chung gồm Công chúa Ingrid Alexandra, 22 tuổi và Hoàng tử Sverre Magnus, 20 tuổi.

"Tôi cảm thấy vô cùng tội nghiệp cho con trai cô ấy. Khi họ có con chung, Marius đáng thương sẽ chẳng là gì cả. Thằng bé mới 6 tuổi, nhưng nó sẽ hiểu rằng có sự khác biệt. Điều đó sẽ gây ra rắc rối cho họ. Tôi hy vọng họ đã suy nghĩ kỹ lưỡng về chuyện này", Công chúa Ragnhild từng nói.

Sau khi tốt nghiệp trung học năm 2016, Hoiby sang Mỹ học ngành kinh doanh nhưng đã bỏ học trước khi tốt nghiệp. Năm 2017, cậu làm thực tập sinh cho nhà thiết kế thời trang Philipp Plein.

Hoàng gia Na Uy thực tế đã luôn sát cánh và bảo vệ Hoiby. Nhân dịp sinh nhật 18 tuổi, Công chúa Ingrid Alexandra đã nói về tình cảm gắn bó với người anh cùng mẹ khác cha: "Marius, cảm ơn anh vì tất cả những điều em đã học được từ anh, và vì luôn là người em có thể tâm sự bất cứ điều gì.

"Cảm ơn anh vì đã luôn bảo vệ em", cô nói trong bữa tiệc sinh nhật quy tụ các thành viên hoàng tộc vào mùa hè năm 2022.

Sóng gió bắt đầu ập đến với hoàng gia Na Uy vào tháng 8/2024, khi Hoiby bị bắt sau trận cãi vã vào ban đêm tại căn hộ ở Oslo với bạn gái ngoài 20 tuổi. Cảnh sát phát hiện một con dao đâm vào tường phòng ngủ của cô gái. Giới chức Na Uy nói cô gái bị "tấn công cả về thể chất và tinh thần".

Thái tử phi Mette-Marit khi đó phải hoãn chuyến đi tới Pháp dự Olympic Paris vì bê bối của con trai. Theo chuyên gia sử học Na Uy, đây là lần đầu tiên thành viên hoàng gia nước này vướng vào cáo buộc như vậy.

"Cậu ấy đang ở trong một tình thế gần như bất khả thi: một chân ở trong, một chân ở ngoài. Về mặt kỹ thuật, cậu ấy không phải là người hoàng tộc nhưng cậu ấy lớn lên trong đó", Sigrid Hvidsten, nhà bình luận về hoàng gia của báo Dagbladet, nhận xét hồi tháng 12/2024. "Cậu ấy đã sống trong một vùng xám, một chiếc lồng bằng vàng".

Sau khi bị bắt, người ta phát hiện cảnh sát từng liên lạc với Hoiby năm 2023 để cảnh cáo sau khi con trai riêng của Thái tử phi tham gia hội nhóm với "những tên tội phạm khét tiếng". Họ cũng phát hiện rằng Hoiby từng bị bắt năm 2017 vì tội tàng trữ ma túy nhưng chỉ bị phạt tiền 4.000 kroner (419 USD).

Hoiby sống thoải mái nhờ tiền chu cấp của mẹ và cha dượng với số tiền 20.000 kroner (hơn 2.000 USD) mỗi tháng. Anh không đi làm hay đi học.

Tháng 9/2024, Hoiby lại bị bắt vi phạm lệnh cấm tiếp cận nạn nhân và có nguy cơ tái phạm. Anh ta bị giám sát kể từ đó, đồng thời bị điều tra về cáo buộc cưỡng hiếp, gây thương tích và phá hoại tài sản.

Trong các phiên tòa diễn ra hồi tháng 2 và tháng 3 khi bị phơi bày lối sống trụy lạc, Hoiby nói rằng bản thân chỉ được biết tới là con trai của Thái tử phi, nên luôn khao khát được công nhận.

"Và điều đó thể hiện qua việc quan hệ tình dục bừa bãi, sử dụng ma túy và rượu bia", Hoiby nói, nhấn mạnh rằng áp lực từ truyền thông đã biến anh thành "quái vật" cũng như "mục tiêu căm ghét của cả Na Uy".

Marius Borg Hoiby và mẹ trong tiệc mừng lễ trưởng thành của em gái, Công chúa Ingrid Alexandra, tại thư viện Deichman Bjorvika ở Oslo năm 2022. Ảnh: AFP

Các vụ cưỡng hiếp mà Hoiby bị cáo buộc xảy ra từ năm 2018 đến năm 2024, sau những đêm tiệc tùng mà anh đã sử dụng rượu và ma túy. Công tố viên lập luận rằng Hoiby đã có hành vi tình dục khi các nạn nhân dường như đang ngủ hoặc bất tỉnh, và đó là lý do họ không đồng thuận. Vụ hiếp dâm đầu tiên được cho là đã diễn ra ngay tại dinh thự hoàng gia ở Cung điện Skaugum.

Trong phiên xét xử tại Oslo ngày 15/6, Hoiby, 29 tuổi, đối mặt 40 tội danh, từ hiếp dâm tới vi phạm giao thông, với mức án tối đa 16 năm tù. Công tố viên đề nghị mức án 7 năm 7 tháng tù với người này.

Kể từ khi Hoiby bị truy tố, tỷ lệ ủng hộ dành cho hoàng gia Na Uy đã giảm từ 84% xuống còn 68%. Một cuộc thăm dò vào năm 2024 cho thấy chỉ có 27% người dân muốn Thái tử phi Mette-Marit trở thành hoàng hậu.

Truyền thông Na Uy nhận định hoàng gia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại, mà nguyên nhân xuất phát từ Hoiby - người suốt đời là "đứa trẻ lạc loài" giữa hoàng tộc.

Tác giả: Hồng Hạnh

Nguồn tin: vnexpress.net