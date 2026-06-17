Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Nga

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chiều nay tới sân bay quốc tế Gabdulla Tukay ở thành phố Kazan, thủ đô Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga, theo TTXVN. Người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan Rustam Minnikhanov, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg Nguyễn Mai Hường và một số cán bộ Đại sứ quán đón đoàn tại sân bay.

Tháp tùng Thủ tướng có Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, cùng nhiều quan chức cấp cao.

Đây là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới tới Nga. Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác là phát huy vai trò "cầu nối" của Việt Nam, thúc đẩy đồng thuận và đóng góp những định hướng thiết thực, tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN - Nga

Thủ tướng Lê Minh Hưng tới thành phố Kazan, Nga hôm 16/6. Ảnh: VGP

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự kiến có cuộc hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin và làm việc với người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan.

Nga khởi đầu quan hệ với ASEAN từ tháng 7/1991, khi Phó thủ tướng Yuri Maslyukov dự phiên khai mạc Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 24 tại Kuala Lumpur với tư cách khách mời của chính phủ Malaysia. Nga trở thành Đối tác Đối thoại đầy đủ của ASEAN từ tháng 7/1996, mở ra khuôn khổ hợp tác chính thức giữa hai bên.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga lần thứ nhất năm 2005 ở Kuala Lumpur, hai bên ký Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Tiến bộ và Toàn diện, xác lập định hướng hợp tác trên các lĩnh vực chính trị - an ninh, kinh tế và phát triển.

Quan hệ hai bên tiếp tục được củng cố tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga lần thứ hai, tổ chức ngày 30/10/2010 tại Hà Nội. Hội nghị tái khẳng định cam kết làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Tiến bộ và Toàn diện, đồng thời tăng cường phối hợp trong cấu trúc khu vực đang định hình tại châu Á - Thái Bình Dương.

Tại Hội nghị Cấp cao lần thứ ba tại Singapore vào tháng 11/2018, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược.

Người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan Rustam Minnikhanov giới thiệu thành phần đoàn đón Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay ở Kazan hôm 16/6. Ảnh: VGP

Tác giả: Phạm Giang

Nguồn tin: vnexpress.net