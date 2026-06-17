Thái Lan chọn 2 cựu chủ tịch Tòa quốc tế về Luật biển để hòa giải tranh chấp với Campuchia

Hai hòa giải viên quốc tế được Thái Lan bổ nhiệm theo cơ chế hòa giải bắt buộc của UNCLOS trong tranh chấp trên biển với Campuchia: luật gia người Đức Rüdiger Wolfrum (bên phải) và chuyên gia luật hàng hải người Nam Phi Albert Hoffman - Ảnh: KHAOSOD

Thái Lan bổ nhiệm hai hòa giải viên quốc tế theo cơ chế UNCLOS

Theo báo Khaosod English, Thái Lan vừa có động thái mới nhất liên quan đến tranh chấp trên biển với Campuchia ở vịnh Thái Lan.

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow ngày 16-6 đã công bố quyết định bổ nhiệm hai cựu Chủ tịch Tòa án quốc tế về Luật biển (ITLOS) làm hòa giải viên theo cơ chế hòa giải bắt buộc của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS), đó là ông Rüdiger Wolfrum (người Đức) và ông Albert Hoffmann (người Nam Phi).

Đoàn đàm phán của Thái Lan sẽ do Phó thủ tướng, Bộ trưởng Sihasak làm trưởng đoàn, Đại sứ Thái Lan tại Kuwait Songchai Chaipattiyuth làm phó trưởng đoàn.

Việc Thái Lan bổ nhiệm hai hòa giải viên quốc tế diễn ra theo cơ chế hòa giải bắt buộc của UNCLOS, sau khi Campuchia khởi xướng tiến trình này.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet hôm 2-6 cho biết nước này đã gửi thông báo tới Thái Lan và Liên hợp quốc để khởi xướng thủ tục hòa giải bắt buộc liên quan đến tranh chấp biển giữa hai nước.

Việc này diễn ra sau quyết định của Thái Lan vào tháng 5 về việc rút khỏi Bản ghi nhớ năm 2001, vốn là khuôn khổ để hai nước đàm phán và cho phép cùng thăm dò khai thác tại khu vực tranh chấp.

Campuchia đã chỉ định Bộ trưởng Ngoại giao Prak Sokhonn làm đại diện chính thức trong tiến trình hòa giải, cùng hai hòa giải viên là nhà ngoại giao Đan Mạch Peter Taksøe-Jensen và học giả người Pháp Jean-Marc Thouvenin.

Campuchia và Thái Lan đều tuyên bố chủ quyền đối với vùng biển khoảng 26.000km2 ở vịnh Thái Lan, nơi được ước tính chứa trữ lượng khí đốt tự nhiên và dầu mỏ trị giá khoảng 300 tỉ USD.

Một giàn khoan ở vịnh Thái Lan - Ảnh: AFP/Jiji

Tìm kiếm giải pháp

Theo cơ chế hòa giải bắt buộc của UNCLOS, mỗi bên sẽ đề cử hai hòa giải viên và sau khi hai nhóm được hoàn tất, hai nước có một tháng để thống nhất lựa chọn thành viên thứ năm làm chủ tịch hội đồng hòa giải.

Phó thủ tướng Thái Lan Sihasak nhấn mạnh hội đồng hòa giải không phải là tòa án và không có chức năng đưa ra phán quyết, mà chỉ hỗ trợ các bên tìm kiếm giải pháp cho tranh chấp.

Theo ông, Bangkok muốn nhiệm vụ trước mắt của hội đồng chỉ giới hạn ở vấn đề phân định ranh giới trên biển và thềm lục địa.

Trong khi đó, Campuchia muốn đưa nội dung các khu vực phát triển chung vào chương trình nghị sự. Tuy nhiên, phía Thái Lan cho rằng điều này còn quá sớm và cần xác định rõ các khu vực chồng lấn trước khi thảo luận về việc cùng khai thác tài nguyên dưới đáy biển.

Khi được hỏi ai sẽ quyết định nếu hai bên không đạt đồng thuận về đề xuất của Campuchia, ông Sihasak cho biết hội đồng hòa giải sẽ phải xem xét vấn đề này.

Tác giả: Thanh Hiền

Nguồn tin: tuoitre.vn