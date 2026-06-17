1 triệu đồng ma túy đá và cái giá 3 năm tù

Theo cáo trạng, vào hồi 9 giờ 40 phút ngày 9/2/2026, tại ngõ 322, đường Quang Trung thuộc TDP Hoành Nam, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Công an phường phường Hoành Sơn, đã phát hiện và bắt quả tang Đặng Văn Hạnh (SN 1988, quê tại xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh; tạm trú tại TDP Hoành Nam, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.



Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng phát hiện Hạnh đang giấu bên trong lòng bàn tay phải của mình 1 gói ni lông chứa 0,93 gam ma túy Methamphetamine. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ trọ của Hạnh, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 bộ dụng cụ tự chế gồm chai nhựa, cóng thủy tinh và ống nhựa chuyên dụng để sử dụng ma túy đá.





Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Hạnh 36 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Quá trình điều tra, Hạnh khai nhận vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 08/02/2026, sau khi đi chơi về, Đặng Văn Hạnh đứng chờ xe Taxi tại ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Quốc lộ 1A thuộc tổ dân phố Nam Phong, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh để đi về nhà trọ.



Tại đây, Hạnh vô tình nghe một người đàn ông lạ mặt đứng gần đó nói chuyện điện thoại về việc mua bán ma túy nên đã chủ động tiếp cận, chi 1 triệu đồng để mua số ma túy đá nói trên nhằm thỏa mãn nhu cầu của bản thân.



Sau khi mang về phòng trọ, Hạnh lấy gói ma túy ra sử dụng một ít, số còn lại cất giấu phía đầu giường ngủ. Đến khoảng 9 giờ 35 phút ngày 9/2/2026, Hạnh cầm theo gói ma túy đi tìm địa điểm sử dụng nhưng do quên mang dụng cụ nên quay lại phòng trọ để lấy. Khi đi về đến ngõ 322, đường Quang Trung, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh thì Hạnh bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.



Nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý Nhà nước về chất ma túy, đồng thời xâm phạm trật tự an toàn xã hội. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực hành vi, nhận thức rõ sự ngăn cấm của pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội.



Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Đặng Văn Hạnh không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, đồng thời đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.



Sau khi cân nhắc toàn diện các tình tiết của vụ án và trên cơ sở đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Hạnh 36 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".





Tác giả: Hoàng Diệu

Nguồn tin: congly.vn