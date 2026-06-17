Ai từng vay tiền của Nguyễn Thị Mỹ Ngọc liên hệ Công an gấp

Ngày 17/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ án "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" phát hiện đầu năm nay do Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (43 tuổi, ngụ phường Chánh Hiệp) thực hiện hành vi phạm tội.



Theo điều tra, năm 2021, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc bắt đầu hoạt động cho vay lấy lãi. Ban đầu, “nữ quái” này chủ yếu cho một số người tại chợ Bưng Cầu (phường Phú An) vay tiền.

Ảnh: CQCA

Thông qua sự giới thiệu của những người vay trước, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc cho thêm nhiều người vay tiền bằng hình thức lãi đứng, lãi suất 0,5%/ngày (tương đương 150%/năm), thu lãi bằng hình thức chuyển khoản hoặc nhận trực tiếp bằng tiền mặt.



Khi có người vay tiền, “nữ quái” Ngọc thỏa thuận về số tiền cho vay, lãi suất và hình thức trả lãi rồi viết giấy mượn tiền (không ghi lãi suất). Trước tháng 10/2024, Ngọc nhận tiền lãi hằng ngày trực tiếp bằng tiền mặt.



Người vay tiền ở chợ Bưng Cầu đóng lãi thông qua Đặng Thanh Thúy rồi Ngọc khi đi chợ sẽ ghé quán nước của Thúy để lấy tiền lãi khách đóng. Từ tháng 10/2024, Ngọc mượn tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thị Ngọc Trâm (con dâu của Ngọc) để nhận tiền trả lãi hằng ngày.



Cơ quan điều tra xác định từ năm 2021 đến nay, Ngọc đã cho rất nhiều người vay tiền Công an đề nghị ai là người vay tiền của Nguyễn Thị Mỹ Ngọc thì liên hệ Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) ở địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM; gặp điều tra viên Lê Hùng Trường, số điện thoại 0968.406.745 để cung cấp thông tin.





Tác giả: Minh Tuệ

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn