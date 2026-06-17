Tập trung cao độ, khẩn trương triển khai các dự án phòng, chống ngập úng đô thị trên địa bàn các phường thuộc thành phố Vinh cũ

Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo tình hình triển khai các dự án và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đánh giá, các dự án phòng, chống ngập úng đô thị trên địa bàn các phường thuộc thành phố Vinh cũ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cấp bách nhằm nâng cao năng lực tiêu/thoát nước, giảm thiểu nguy cơ ngập úng đô thị, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, nhất là trong mùa mưa bão năm 2026.



Thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh đã thường xuyên quan tâm, trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc triển khai các dự án với yêu cầu quyết tâm cao, tiến độ nhanh và hiệu quả thiết thực. Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan đã chủ động triển khai nhiều nhiệm vụ, từng bước hoàn thiện các thủ tục đầu tư và chuẩn bị điều kiện thực hiện dự án. Tuy nhiên, tiến độ triển khai một số dự án, hạng mục còn chậm so với yêu cầu; công tác phối hợp xử lý khó khăn, vướng mắc có thời điểm chưa thật sự quyết liệt, hiệu quả. Nếu không tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt hơn trong thời gian tới thì có nguy cơ một số hạng mục không hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026, ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực tiêu thoát nước và hiệu quả công tác phòng, chống ngập úng trên địa bàn.



Để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ theo yêu cầu đề ra, phát huy hiệu quả đầu tư các công trình, phục vụ tốt công tác phòng, chống ngập úng trong mùa mưa bão năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung cao độ, khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.



Theo đó, đối với 05 dự án UBND tỉnh trực tiếp giao Sở Xây dựng làm Chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương hoàn thành các thủ tục phê duyệt dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp, cung cấp thiết bị và triển khai thi công, lắp đặt ngay sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định; tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát quá trình thực hiện, yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục, làm việc ngày đêm, bố trí làm ba ca bốn kíp và chủ động áp dụng các giải pháp kỹ thuật, tổ chức thi công phù hợp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.



Xây dựng kế hoạch và bảng tiến độ chi tiết đối với từng dự án, xác định rõ các mốc công việc, trách nhiệm thực hiện, làm cơ sở theo dõi, đôn đốc và kiểm soát tiến độ; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/6/2026.



Đối với Dự án Nạo vét hồ điều hòa Trạm bơm tiêu úng phía Nam (Cầu Đen) và hồ điều hòa Trạm bơm tiêu úng Đông Nam (Bến Thủy), Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành toàn bộ dự án chậm nhất trước ngày 10/8/2026.



Đối với 04 dự án còn lại, hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp, thiết bị chậm nhất trước ngày 10/7/2026; hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 20/8/2026. Trong đó, ưu tiên tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện hạng mục sửa chữa hệ thống của phai tiêu úng Cầu Đen có khối lượng thực hiện lớn, phức tạp.



Đối với việc sửa chữa thiết bị các trạm bơm tiêu úng, thoát nước thải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương tổ chức rà soát, kiểm tra hiện trạng; trên cơ sở kết quả kiểm tra, chủ động đề xuất phương án sửa chữa, thay thế các hạng mục cần thiết nhằm bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, an toàn, đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước trong mùa mưa bão năm 2026; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/6/2026.



Đối với 03 dự án chuyển giao về Sở Xây dựng làm Chủ đầu tư, tập trung rà soát, hoàn thành thủ tục điều chỉnh dự án, nguồn vốn thực hiện các dự án, hoàn thành trước ngày 30/7/2026. Trong quá trình thực hiện, nghiên cứu kỹ thị trường, tham khảo kinh nghiệm triển khai tại các địa phương khác để lựa chọn chủng loại thiết bị phù hợp, bảo đảm chất lượng, công năng sử dụng, khả năng cung ứng, tiến độ thực hiện và hiệu quả đầu tư.



Bên cạnh việc triển khai các dự án trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát tổng thể hệ thống tiêu thoát nước, phòng, chống ngập úng đô thị trên địa bàn; kịp thời đề xuất bổ sung các hạng mục, công trình cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ngập úng.



Về công tác thu gom rác thải trên vía hè, lòng đường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đơn vị liên quan tổ chức làm việc rà soát, thống nhất phương án quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên lòng đường và vỉa hè, bảo đảm đồng bộ với công tác duy tu, vận hành hệ thống tiêu thoát nước đô thị; hoàn thành, báo cáo đề xuất UBND tỉnh phương án trước ngày 30/6/2026.



Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An khẩn trương triển khai tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng đối với dự án “Sửa chữa các hạng mục trạm bơm, nhà máy, hệ thống thoát nước”, làm cơ sở để cơ quan quản lý tiếp nhận, vận hành, khai thác hiệu quả phục vụ công tác tiêu thoát nước, phòng chống ngập úng trong mùa mưa lũ năm 2026.





Tác giả: Kim Oanh (T/h)

Nguồn tin: nghean.gov.vn