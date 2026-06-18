Nhiều công nhân, kỹ sư ở Nghệ An bị nợ lương, nợ bảo hiểm kéo dài

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Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, công ty này đã chưa đóng bảo hiểm trong 28 tháng với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. Từ thời điểm tháng 10/2023, công ty đã không đóng thêm bất cứ khoản tiền nào cho người lao động.



Những người lao động của Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình đã bị nợ trung bình 2 năm 4 tháng tiền bảo hiểm xã hội. Nhiều người gắn bó với công ty gần 30 năm như anh Hoàn (xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An). Anh và nhiều người định làm hồ sơ xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp, nhưng do công ty nợ bảo hiểm xã hội nên không thể làm được.

Không chỉ không đóng bảo hiểm xã hội đủ, những công nhân, kỹ sư có con nhỏ mới chào đời, đáng lẽ được hưởng tiền trợ cấp thai sản, nhưng đến nay vẫn chưa được.



Tết Nguyên đán vừa qua là những ngày buồn với họ. Nhiều người về quê với 6 tháng lương không được thanh toán. Anh Hương (tỉnh Nghệ An) đã quyết định tìm công việc mới.



Anh Nguyễn Văn Hương chia sẻ: "Mình đã cống hiến hết sức. Đến thời điểm Tết Nguyên đán, lương không có, anh em cũng buồn".



Người lao động đã cung cấp cho phóng viên bảng lương của một số tháng năm 2025. Những tháng này, người lao động đã được trả lương. Theo bảng thanh toán, công ty đã trừ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, nhưng đối chiếu trên hệ thống, tất cả những tháng này, người lao động chưa được đóng các loại bảo hiểm xã hội.



Theo tìm hiểu, những lao động này đều đã qua đào tạo các chuyên ngành về giao thông. Họ vào làm việc cho công ty với những bản hợp đồng lao động có điều khoản ghi rõ quyền lợi được đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng.





Từ thời điểm tháng 10/2023, Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình không đóng thêm bất cứ khoản tiền nào cho người lao động.

Theo lời kể của nhiều kỹ sư, công nhân, công ty có trụ sở chính tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, nhưng thường xuyên đóng cửa.



Tìm đến văn phòng đại diện tại Hà Nội, nơi có ban lãnh đạo công ty làm việc, nhóm phóng viên liên hệ gặp đại diện lãnh đạo, nhưng đại diện phòng hành chính cho biết lãnh đạo công ty đi vắng và hiện chưa thể liên hệ được.



Bà Nguyễn Thị Thảo (Phó Trưởng Phòng Quản lý thu và phát triển người tham gia, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Nghệ An) cho biết, tháng 6/2025, đơn vị đã nộp phạt 180 triệu đồng, nhưng riêng nợ, đơn vị không khắc phục.



Nhiều người lao động đã phải xoay xở tìm kiếm một công việc mới để có tiền lo cho con cái học hành. Họ hy vọng một ngày sẽ nhận lại những đồng tiền công lao động chính đáng của mình và được bảo vệ quyền lợi.

Tác giả: Nguyễn Ngân

Nguồn tin: vtv.vn