UBND tỉnh chỉ đạo xử lý đối với nhà chung cư cũ, nhà tập thể cũ xuống cấp trên địa bàn tỉnh

Theo báo cáo tổng hợp từ Sở Xây dựng tính đến cuối tháng 5/2026, Nghệ An là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ. Tỉnh đã thực hiện phá dỡ thành công 17/23 nhà chung cư cũ (đạt tỷ lệ 74%, trong khi mức trung bình toàn quốc chỉ khoảng 2%).



Tuy nhiên, trên địa bàn hiện vẫn còn 06 nhà chung cư cũ chưa được phá dỡ (gồm các nhà C2, C3, C4, C5, C6 thuộc Khu C và nhà D2 thuộc Khu D, khu chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh). Các tòa nhà này được xây dựng từ những năm 1980, nay đã xuống cấp nghiêm trọng, làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, qua số liệu rà soát, toàn tỉnh vẫn còn 54 nhà tập thể cũ xuống cấp (chủ yếu là dãy nhà cấp IV, chung đốc, chung tường, tập trung 96% tại các khối xóm, khu dân cư thuộc thành phố Vinh cũ).



Tại Văn bản số 6939/UBND-CN, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền giao Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại Khu C, khu chung cư Quang Trung đẩy nhanh tiến độ thi công các tòa nhà CT3A, CT3B; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.



Cùng với đó, giao Sở Xây dựng phối hợp với phường Thành Vinh triển khai thực hiện Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà cung cư D2; theo dõi việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các hộ dân làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo quy định.



Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND các phường, xã liên quan rà soát, phân loại toàn bộ các khu nhà tập thể cũ trên địa bàn tỉnh theo nguồn gốc sử dụng đất, hiện trạng quản lý, tình trạng pháp lý và việc cấp Giấy chứng nhận.



Trên cơ sở rà soát, tiến hành phân nhóm các trường hợp theo quy định của Luật Đất đai và các quy định pháp luật liên quan để đề xuất phương án xử lý tổng thể đối với các nhà tập thể cũ trên địa bàn tỉnh, yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/6/2026.



Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát, hướng dẫn, đôn đốc xử lý các tồn tại, vướng mắc về đất đai đối với các khu nhà tập thể cũ. Tham mưu phương án thu hồi đất, giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với từng trường hợp cụ thể theo đúng quy định của Luật Đất đai. Đối với các trường hợp đã có chỉ đạo của UBND tỉnh nhưng chưa hoàn thành việc xử lý, khẩn trương rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ và báo cáo UBND tỉnh.



Sở Tài chính chủ trì rà soát các hồ sơ liên quan đến tài sản công, thanh lý, hóa giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường xử lý các tồn tại, vướng mắc về nguồn gốc nhà, đất và nghĩa vụ tài chính làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân, giải quyết các khu nhà tập thể cũ theo quy định.



Đối với UBND các phường, xã, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ số liệu, hiện trạng các khu nhà chung cư cũ, nhà tập thể cũ trên địa bàn quản lý. Chủ động phối hợp cung cấp các hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác rà soát, phân loại và đề xuất phương án xử lý tổng thể của các cơ quan chức năng.



Riêng đối với UBND phường Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu phường tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh ủy quyền tại Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 13/5/2026; chủ động phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Đồng thời, đẩy nhanh việc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thực hiện các thủ tục thuộc thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các hộ dân tại chung cư D2 theo quy định.



Các Sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND phường Thành Vinh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 478/TB-UBND ngày 08/6/2026 của UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đối với công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu quá trình triển khai thực hiện cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư, nhà tập thể cũ phải đặt yếu tố bảo đảm tuyệt đối an toàn về tính mạng, tài sản của người dân lên hàng đầu.



Mọi phương án xử lý phải tuân thủ nghiêm ngặt quy hoạch đã được duyệt, đúng các quy định pháp luật về đất đai, nhà ở. Đồng thời, các cơ quan chức năng phải cân đối nguồn lực hợp lý nhằm góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng môi trường sống, vừa bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.





Tác giả: PQ (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn