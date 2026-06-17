Nữ diễn viên 11 năm đơn độc, quyết đưa kẻ hiếp dâm chuyên bẫy tình vào tù

Shira Scott Astrof tốt nghiệp ngành sân khấu tại Đại học Nam California, bắt đầu xuất hiện trong các phim truyền hình ăn khách như The Office và Criminal Minds vào những năm 2010.

Nhìn lại quãng thời gian đó, Shira tự nhận vẫn còn khá ngây thơ trước những mặt tối của cuộc sống, ngay cả khi đã ở độ tuổi ngoài 30.

Cô lần đầu tiên thử dùng ứng dụng hẹn hò vào năm 2015, khi 35 tuổi, sau đó kết nối với một người đàn ông đẹp trai, tóc vàng, tự xưng là cầu thủ bóng đá người Thụy Điển. Họ nhắn tin qua lại khoảng một tuần trước khi quyết định gặp mặt trực tiếp.

Tháng 3/2015, vào ngày hẹn gặp, Shira cảm thấy không khỏe nên người đàn ông đề nghị mang cháo đến căn hộ ở Los Angeles cho cô. Ấn tượng ban đầu của Shira về anh ta là một người khá tử tế và dễ mến.

Cuộc trò chuyện làm quen thông thường nhanh chóng chuyển hướng khi anh ta bắt đầu cư xử "kỳ lạ" và "hoang tưởng", liên tục hỏi Shira còn ai khác trong căn hộ không. Anh ta thậm chí còn mang theo một ít cocaine và sử dụng ngay trước mặt cô.

Sự thay đổi thái độ đột ngột này khiến Shira "vô cùng khó chịu". Sau đó, hắn tấn công.

Shira bị bóp cổ, làm trật khớp vai và cưỡng bức. Cô vẫn nhớ như in đôi tất in nhân vật hoạt hình hắn mang khi rời khỏi căn hộ, bỏ mặc cô nằm trên sàn phòng ngủ. Điều khiến cô ám ảnh là sự đối lập kỳ lạ giữa đôi tất vui nhộn đầy màu sắc và con người mà cô cho là đáng ghê tởm.

Vỏ bọc của kẻ săn mồi

Shira không còn nhớ đã gọi điện cho bạn và hét lên như thế nào. Hàng xóm và cảnh sát nhanh chóng có mặt. Sau đó, cô được đưa đến bệnh viện để tiến hành giám định pháp y phục vụ điều tra.

Ngay khi Shira mô tả kẻ tấn công, cảnh sát nói đã biết danh tính thủ phạm - một kẻ thái nhân cách (Psychopath) khét tiếng. Cô cũng được thông báo rằng mình là nạn nhân thứ ba của kẻ này chỉ trong vòng một tuần.

Sau đó, Shira phát hiện hắn đã dụ dỗ cô bằng danh tính giả. Nhưng phải rất lâu sau, cô mới biết tên thật của hắn là Matthew Werner khi điều tra viên tiết lộ trong một cuộc điện thoại.

Cảnh sát Los Angeles từ lâu đã nghi ngờ Matthew thực hiện nhiều vụ cưỡng hiếp dưới nhiều danh tính giả từ năm 2015. Dựa trên các báo cáo thu thập được và lời khai của những người đã tiếp xúc, cảnh sát cho rằng Matthew là kẻ rất thông minh, có sức lôi cuốn và đặc biệt mưu mô, luôn tính toán kỹ lưỡng mọi hành động.

Shira Scott Astrof (trái) bị Matthew Werner đánh lừa bằng vỏ bọc giả tạo trên app hẹn hò. Ảnh: LAPD/Tiziano Lugli

Trong nhiều năm sau vụ việc, Shira đã 20 lần chuẩn bị ra tòa làm chứng. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy, các nạn nhân cáo buộc từng bị Matthew tấn công khác lại rút lui vì lo sợ hậu quả.

Đối mặt với kẻ hiếp dâm

Sau khi Matthew bị bắt vào năm 2023, công tố viên đệ trình 5 cáo buộc liên quan đến hai vụ tấn công tình dục. Tháng 7/2023, Shira một lần nữa lấy hết can đảm để bước lên bục nhân chứng. Khi một phụ nữ khác bất ngờ rút lui vào đêm trước phiên tòa, cô vẫn kiên quyết đối mặt với Matthew lần đầu tiên sau 8 năm. Cô nói với công tố viên phụ trách vụ án rằng: "Chỉ mình tôi cũng đủ".

Tuy nhiên, không có phiên tòa xét xử và phán quyết nào được đưa ra. Do không có nhân chứng nào khác, Matthew đạt được thỏa thuận với bên công tố vào tháng 10/2023. Theo đó, hắn không thừa nhận tội lỗi nhưng cũng không phản đối các cáo buộc và đồng ý chấp nhận hình phạt đối với một tội danh hành hung có khả năng gây thương tích nghiêm trọng và một tội nhẹ về hành vi tấn công tình dục.

Shira cho biết việc ra làm chứng tại phiên điều trần sơ bộ đã mang lại cho cô cảm giác được giải tỏa gần như ngay lập tức, dù cuối cùng Matthew đạt được thỏa thuận nhận tội với cơ quan công tố. Việc công khai kể lại những gì đã phải trải qua dưới tay Matthew khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Tại phiên tòa tuyên án Matthew, Shira một lần nữa lên tiếng về tác động của hành vi phạm tội đối với nạn nhân. "Anh to gấp ba lần tôi và tấn công khi tôi quay lưng đi. Điều đó có khiến anh cảm thấy mình là đàn ông không?", cô truy vấn.

Matthew nhận án treo, nghĩa là hắn không phải ngồi tù, với điều kiện tuân thủ các yêu cầu của tòa án, đồng thời phải đăng ký vào danh sách quản lý tội phạm tình dục.

Đưa kẻ hiếp dâm vào tù

Shira vô cùng tức giận về bản án và quyết tâm theo dõi Matthew, phòng trường hợp hắn nhắm mục tiêu vào người khác. Cô bắt tay vào điều tra như một thám tử nghiệp dư, thu thập nhiều chứng cứ để chuyển cho cơ quan chức năng, như các bằng chứng cho thấy Matthew đã vi phạm lệnh quản chế, đồng thời tích cực lên tiếng bảo vệ và hỗ trợ những nạn nhân khác.

Nhà chức trách cũng kêu gọi các nạn nhân khác của Matthew ra trình báo, nhất là khi kẻ này vẫn tiếp tục có những hành vi đáng lo ngại. Theo cảnh sát, Matthew rất khéo léo và có chủ đích trong việc che giấu nơi ở, luôn tìm cách không để chính quyền biết hắn sống ở đâu.

Khi Shira phát hiện Matthew hoạt động trực tuyến trở lại, sử dụng Facebook dưới tên giả, cô báo cáo cho nhà chức trách.

Tháng 2/2026, sau một thập kỷ điều tra và tố tụng, Matthew bị kết án 4 năm tù vì những vi phạm mà Shira đã giúp phát hiện.

Việc chứng kiến Matthew bị tống vào tù là một chiến thắng đầy ý nghĩa đối với Shira. "Tôi đã khóc nức nở vì hạnh phúc", cô nói.

Shira Scott Astrof. Ảnh: Tiziano Lugli

Shira tin rằng biến cố làm thay đổi cả cuộc đời ấy đã trao cho cô sức mạnh để lên tiếng thay những nạn nhân khác, những người vẫn còn quá sợ hãi không dám tố cáo hoặc ra tòa làm chứng chống lại Matthew.

"Đừng gọi tôi bằng bí danh 'Jane Doe'. Tôi không có gì phải hổ thẹn. Hãy gọi tên tôi. Tôi muốn hắn biết tên tôi", Shira nói khi công khai danh tính trên truyền thông. Nữ diễn viên chia sẻ rằng không thể thay đổi những gì đã xảy ra với bản thân, nhưng "có thể đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra với người khác".

Hiện Shira dành phần lớn thời gian để giải cứu động vật bị ngược đãi và thúc đẩy việc ban hành luật bảo vệ quyền động vật thông qua tổ chức The Animal Rescue Mission. Cô cảm thấy hạnh phúc khi cứu sống hơn 1.000 con vật. Vẫn độc thân, Shira cho biết đã tạm gác chuyện hẹn hò trong suốt thời gian bận rộn với cuộc chiến pháp lý.

Shira hy vọng thông qua câu chuyện của cô, những nạn nhân khác của Matthew sẽ cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh để lên tiếng.

Theo thám tử Brent Hopkins của Sở Cảnh sát Los Angeles, sự mạnh mẽ và dũng cảm của Shira đóng vai trò then chốt trong vụ án, góp phần đưa Matthew vào tù. Shira không chỉ kiên cường đấu tranh cho bản thân mà còn trở thành tiếng nói mạnh mẽ đại diện cho những nạn nhân từng bị Matthew tổn hại.

Sĩ quan Hopkins bày tỏ biết ơn Shira vì quyết định ra tòa làm chứng, kiên trì phối hợp với điều tra viên và công tố viên để bảo đảm vụ việc không bị chìm vào quên lãng hay bế tắc. Theo Hopkins, chính sự im lặng là điều mà những kẻ phạm tội như Matthew luôn lợi dụng để tiếp tục gây hại.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: vnexpress.net