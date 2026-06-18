5 loại vật liệu che giếng trời được ưa chuộng nhờ bền đẹp, chống nóng tốt

Không chỉ giúp tận dụng nguồn sáng tự nhiên và tăng cường lưu thông không khí, giếng trời còn góp phần tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho không gian sống. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả tối đa, việc lựa chọn vật liệu che giếng trời đóng vai trò đặc biệt quan trọng.



Hệ thống che giếng trời phù hợp không chỉ giúp hạn chế tác động của nắng, mưa và bụi bẩn mà còn bảo vệ nội thất, nâng cao tuổi thọ công trình và mang lại sự tiện nghi cho người sử dụng. Hiện nay, nhiều loại vật liệu khác nhau đang được ứng dụng rộng rãi, mỗi loại sở hữu những ưu điểm và đặc tính riêng.



Kính cường lực, kính dán an toàn, tấm polycarbonate hay mái che tự động đang là những vật liệu che giếng trời được sử dụng rộng rãi trong các công trình hiện đại (Ảnh minh họa)

Kính cường lực - Lựa chọn phổ biến trong kiến trúc hiện đại



Kính cường lực là vật liệu được sử dụng rộng rãi nhất trong các thiết kế giếng trời hiện nay. Với khả năng truyền sáng cao, vật liệu này giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác không gian rộng rãi và thoáng đãng hơn.



So với kính thông thường, kính cường lực có độ bền cao hơn nhiều lần, chịu được va đập mạnh và sự thay đổi nhiệt độ của môi trường. Trong trường hợp xảy ra sự cố, kính sẽ vỡ thành các hạt nhỏ ít sắc nhọn, góp phần giảm nguy cơ gây thương tích.



Ngoài tính an toàn, kính cường lực còn mang đến vẻ đẹp sang trọng, hiện đại và phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc khác nhau. Gia chủ có thể lựa chọn kính trong suốt, kính màu hoặc kính phản quang tùy theo nhu cầu sử dụng và thiết kế tổng thể của ngôi nhà.

Kính dán an toàn giúp tăng khả năng bảo vệ



Bên cạnh kính cường lực, kính dán an toàn cũng là vật liệu được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn. Loại kính này được cấu tạo từ hai hoặc nhiều lớp kính liên kết với nhau bằng lớp phim PVB chuyên dụng.



Ưu điểm nổi bật của kính dán an toàn là khả năng giữ các mảnh kính liên kết với nhau khi xảy ra va đập mạnh. Điều này giúp hạn chế nguy cơ kính rơi xuống không gian sinh hoạt bên dưới.



Ngoài ra, lớp phim ở giữa còn có khả năng giảm tia UV, hạn chế tác động của ánh nắng lên đồ nội thất, sàn gỗ và các vật dụng trong nhà. Đây là giải pháp phù hợp với những công trình có diện tích giếng trời lớn hoặc yêu cầu cao về mức độ an toàn.

Tấm polycarbonate ngày càng được ưa chuộng



Trong những năm gần đây, tấm polycarbonate trở thành vật liệu thay thế kính được nhiều gia chủ quan tâm. Đây là loại nhựa kỹ thuật cao cấp có trọng lượng nhẹ nhưng khả năng chịu lực rất tốt.



Ảnh minh họa

Polycarbonate có thể chịu va đập gấp nhiều lần so với kính thông thường trong khi trọng lượng chỉ bằng một phần nhỏ. Nhờ đó, kết cấu mái che trở nên nhẹ hơn, giảm áp lực lên hệ khung đỡ và thuận lợi trong quá trình thi công.



Một ưu điểm khác là vật liệu này có khả năng khuếch tán ánh sáng, giúp giảm hiện tượng chói gắt vào những ngày nắng nóng. Đồng thời, nhiều dòng polycarbonate hiện đại còn được bổ sung lớp chống tia cực tím, góp phần bảo vệ sức khỏe người sử dụng và kéo dài tuổi thọ nội thất.

Mái che bằng nhôm và lam chắn nắng



Không phải công trình nào cũng cần lấy sáng tối đa. Với những ngôi nhà nằm ở hướng nắng gắt hoặc khu vực có nhiệt độ cao quanh năm, hệ thống mái che bằng nhôm hoặc lam chắn nắng đang được ứng dụng ngày càng nhiều.



Các thanh lam được bố trí theo khoảng cách hợp lý giúp giảm lượng bức xạ nhiệt đi vào nhà nhưng vẫn duy trì khả năng thông gió tự nhiên. Giải pháp này đặc biệt phù hợp với những giếng trời có diện tích lớn hoặc khu vực cầu thang trung tâm.



Bên cạnh hiệu quả chống nóng, lam nhôm còn tạo điểm nhấn kiến trúc hiện đại và có tuổi thọ cao nhờ khả năng chống ăn mòn tốt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Mái che giếng trời thông minh ngày càng phổ biến



Xu hướng nhà ở hiện đại đang thúc đẩy sự phát triển của các hệ mái che giếng trời tự động. Hệ thống này thường kết hợp giữa kính, polycarbonate hoặc các vật liệu chuyên dụng cùng cơ chế đóng mở bằng động cơ điện.



Người dùng có thể điều chỉnh mái che thông qua công tắc, điều khiển từ xa hoặc kết nối với hệ thống nhà thông minh. Một số sản phẩm còn được tích hợp cảm biến mưa và cảm biến ánh sáng để tự động đóng mở theo điều kiện thời tiết thực tế.



Giải pháp này giúp gia chủ chủ động kiểm soát lượng ánh sáng và thông gió, đồng thời tăng tính tiện nghi cho không gian sống.

Những yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn vật liệu che giếng trời



Việc lựa chọn vật liệu che giếng trời không nên chỉ dựa trên yếu tố thẩm mỹ. Gia chủ cần xem xét đồng thời nhiều tiêu chí như khả năng lấy sáng, mức độ chống nóng, độ bền, khả năng chịu lực và chi phí đầu tư.



Đối với các công trình cần tận dụng ánh sáng tự nhiên tối đa, kính cường lực hoặc kính dán an toàn thường là lựa chọn phù hợp. Trong khi đó, những khu vực chịu nắng nóng gay gắt có thể ưu tiên polycarbonate hoặc hệ lam chắn nắng để giảm nhiệt lượng hấp thụ.



Ngoài ra, điều kiện khí hậu địa phương cũng là yếu tố quan trọng. Những khu vực thường xuyên có mưa lớn, gió mạnh hoặc chịu tác động của thời tiết cực đoan cần lựa chọn vật liệu có khả năng chịu lực và độ bền cao để đảm bảo an toàn lâu dài.

Lựa chọn đúng vật liệu để nâng cao giá trị không gian sống



Giếng trời không chỉ là giải pháp lấy sáng mà còn là một phần quan trọng trong tổng thể kiến trúc ngôi nhà. Một vật liệu che phù hợp sẽ giúp cân bằng giữa ánh sáng, nhiệt độ, độ an toàn và tính thẩm mỹ.



Trong bối cảnh nhu cầu về nhà ở tiện nghi, tiết kiệm năng lượng và gần gũi với thiên nhiên ngày càng tăng, việc đầu tư đúng vào hệ thống che giếng trời mang lại giá trị lâu dài cho công trình. Đây không chỉ là lựa chọn kỹ thuật mà còn là quyết định góp phần nâng cao chất lượng sống của cả gia đình trong nhiều năm tới.

Tác giả: Hoàng Ly

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn