Rashford lập công giúp tuyển Anh thắng Croatia 4-2

Đây là trận đấu lớn đầu tiên của Thomas Tuchel trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh tại một giải đấu quốc tế. Nhà cầm quân người Đức hiểu rằng áp lực dành cho ông là rất lớn khi nhiệm vụ được đặt ra là giúp "Tam sư" chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài từ năm 1966.



Croatia bước vào trận đấu với sự tự tin, đặc biệt sau khi từng lọt vào bán kết ở hai kỳ World Cup gần nhất. Đội bóng của Zlatko Dalic chủ động gây sức ép và hy vọng tận dụng những phút đầu chưa ổn định của tuyển Anh. Tuy nhiên, bước ngoặt trận đấu đến khi Luka Modric phạm lỗi với Noni Madueke trong vòng cấm, giúp Anh được hưởng phạt đền.



Harry Kane không thể đánh bại Dominik Livakovic ở cú sút đầu tiên, nhưng sau khi thủ môn Croatia rời vạch vôi quá sớm, Anh được thực hiện lại quả penalty. Lần này, đội trưởng sinh năm 1993 không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn thắng quan trọng.

Hàng công tuyển Anh có ngày thi đấu ấn tượng.

Croatia nhanh chóng đáp trả bằng siêu phẩm của Martin Baturina, nhưng Kane tiếp tục tỏa sáng với cú đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1, san bằng kỷ lục 10 bàn thắng tại World Cup cho đội tuyển Anh của Gary Lineker.



Dù vậy, hàng thủ Anh vẫn bộc lộ nhiều vấn đề khi Petar Musa đưa trận đấu trở lại thế cân bằng trước giờ nghỉ với một pha dứt điểm cận thành. Nhưng ngay đầu hiệp hai, Jude Bellingham đã giúp "Tam sư" vượt lên với pha đột phá, dứt điểm dũng mãnh.



Croatia nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, nhưng thủ môn Livakovic liên tục phải trổ tài trước sức ép mạnh mẽ của tuyển Anh. Cuối trận, Bukayo Saka vào sân và kiến tạo để Marcus Rashford ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: znews.vn