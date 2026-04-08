Sáng nay Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó thủ tướng, Bộ trưởng nhiệm kỳ mới

Theo chương trình kỳ họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng trình Quốc hội cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ, danh sách đề nghị bổ nhiệm Phó thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Sau khi thảo luận, Quốc hội biểu quyết thông qua cơ cấu bằng hệ thống điện tử, đồng thời bỏ phiếu kín phê chuẩn các chức danh và thông qua nghị quyết liên quan.

Cùng trong phiên họp sáng, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao theo đề nghị của Chánh án.

Trước đó, ngày 7/4, Quốc hội đã bầu ông Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031; và thông qua cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ mới gồm 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ.

Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về nhân sự ngày 7/4. Ảnh: Hoàng Phong

Các Phó thủ tướng hiện nay gồm các ông Nguyễn Hòa Bình, Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính, Hồ Quốc Dũng và bà Phạm Thị Thanh Trà.

Trong số này, bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14; 7 Phó thủ tướng còn lại không tham gia Trung ương khóa này.

Các thành viên Chính phủ đương nhiệm gồm Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.

5 Bộ trưởng, trưởng ngành không tham gia Trung ương khóa 14 có ông Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Mạnh Hùng, Đào Ngọc Dung, Trần Văn Sơn và Đoàn Hồng Phong.

Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra các dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) và dự thảo nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, trước khi thảo luận tại tổ.

Tác giả: Sơn Hà

Nguồn tin: vnexpress.net