Hôm nay, Quốc hội thực hiện quy trình bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng

Quang cảnh kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Theo thông cáo của Văn phòng Quốc hội, hôm nay 7-4, Quốc hội tiếp tục thực hiện các quy trình liên quan công tác nhân sự bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Phó chủ tịch nước, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao...

Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ vào buổi sáng

Cụ thể, vào buổi sáng, Quốc hội họp riêng, nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả phê chuẩn nhân sự Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó chủ nhiệm ủy ban, ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại hội đồng, ủy ban của Quốc hội khóa XVI.

Sau đó, Quốc hội tiến hành các thủ tục để bầu Chủ tịch nước. Theo chương trình được thông qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Tiếp đó, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu sẽ kiểm phiếu và báo cáo kết quả.

Từ 9h đến 9h30, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường (phiên họp sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp).

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Quốc hội thảo luận. Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo nghị quyết.

Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Sau đó, Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Thủ tướng Chính phủ sẽ tuyên thệ vào buổi chiều

Tiếp theo đó, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội họp để thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Sau đó, Quốc hội họp riêng tiếp tục làm công tác nhân sự. Quốc hội sẽ thông qua dự thảo nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Quốc hội tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Vào buổi chiều, Quốc hội họp riêng, nghe ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ.

Từ 14h10 đến 14h40, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường (phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp), tiến hành thủ tục thông qua dự thảo nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Tiếp theo đó, Quốc hội sẽ họp riêng, tiến hành bầu Phó chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Từ 15h30 đến 16h, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường (phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp), thực hiện quy trình thông qua dự thảo nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Từ 16h, Quốc hội tiếp tục họp riêng, thực hiện quy trình thông qua dự thảo các nghị quyết bầu Phó chủ tịch nước, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tiến hành thủ tục phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao...

Tác giả: THÀNH CHUNG - TIẾN LONG - NGỌC AN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ