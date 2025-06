Sân bay Vinh tạm đóng cửa 6 tháng để nâng cấp hạ tầng hàng không

Văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan nêu rõ: việc đóng cửa sân bay Vinh được thực hiện theo quyết định của Bộ Xây dựng, nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công các hạng mục hạ tầng trọng yếu. Thời gian tạm ngừng khai thác kéo dài từ 0h00 ngày 1/7 đến 23h59 ngày 31/12/2025 (giờ Việt Nam).

Cục Hàng không yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Cảng hàng không Vinh tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng trong suốt thời gian thi công.

Đồng thời, các đơn vị có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với nhà thầu để tổ chức thi công theo phương án đã được phê duyệt, bảo đảm các yếu tố an ninh, an toàn hàng không, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn lao động và phòng chống dịch bệnh.

Song song đó, ACV được giao chủ động phối hợp với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) nhằm cung cấp dữ liệu cần thiết để thực hiện các thủ tục công bố thông tin hàng không theo quy định hiện hành.

Theo kế hoạch, trong năm 2025, ACV sẽ triển khai đồng loạt ba dự án lớn tại sân bay Vinh với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

Cụ thể: Dự án cải tạo nhà ga hành khách T1 có mức đầu tư 68,36 tỷ đồng, nhằm nâng công suất phục vụ lên từ 3 đến 3,5 triệu hành khách/năm vào năm 2030.

Dự án nâng cấp đường băng hiện hữu dài 2.400 mét, rộng 45 mét, bao gồm 2 đường lăn, dải hãm phanh và dải bảo hiểm, với tổng vốn hơn 623 tỷ đồng.

Dự án mở rộng sân đỗ máy bay, nhằm bảo đảm khai thác đồng thời 9 vị trí đỗ cho các dòng máy bay code C như Airbus A320, A321 và tương đương, với tổng vốn đầu tư 236,63 tỷ đồng.

Việc cải tạo toàn diện sân bay Vinh không chỉ nâng cao năng lực khai thác và đảm bảo an toàn bay, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Bắc Trung Bộ trong giai đoạn tới.

Tác giả: TH

Nguồn tin: doanhnhansaigon.vn