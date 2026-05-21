Sân bay Úc náo loạn, sơ tán khẩn vì... máy triệt lông bị nhầm là bom

Sân bay Avalon ở bang Victoria, Úc - Ảnh: AVALONAIRPORT

Theo Hãng tin AFP, ngày 21-5, sân bay Avalon ở bang Victoria (Úc) đã bị phong tỏa một phần và hoãn hàng loạt chuyến bay sau khi nhân viên an ninh phát hiện vật thể khả nghi trong quá trình soi chiếu.

Ngay sau đó, đơn vị xử lý bom mìn của cảnh sát bang Victoria đã được điều động tới sân bay để tiến hành điều tra. Sau khi sân bay mở cửa hoàn toàn trở lại, cảnh sát công bố: "Đơn vị phản ứng bom mìn đã kiểm tra vật thể và xác định đó là một thiết bị triệt lông bằng laser".

Thanh tra tạm quyền Nick Uebergang cho biết thiết bị này cùng một hộp đựng sô cô la nóng đã bị giữ lại trên băng chuyền để kiểm tra. Ông cũng nói người sở hữu hành lý "ban đầu không hợp tác", khiến quá trình xử lý phức tạp hơn.

Người đàn ông liên quan đến vụ việc cũng không bị truy tố và sân bay đã mở cửa hoạt động trở lại trong ngày.

Sự cố trên xảy ra vào khoảng 6h ngày 21-5 (giờ địa phương) tại sân bay Avalon, gần thành phố Geelong. Một phần sân bay đã bị phong tỏa để đề phòng rủi ro trong lúc cảnh sát điều tra, khiến nhiều chuyến bay bị chậm hoặc hủy.

Một hành khách tên David kể lại, khu vực sân bay bị phong tỏa hoàn toàn, nhiều người phải đi bộ rời khỏi nhà ga. "Mọi người xếp hàng dài cả dặm. Chúng tôi bị chặn ngay từ lối vào", ông nói.

Một hành khách khác tên Lisa mô tả khung cảnh tại sân bay là "khá hỗn loạn" khi không ai biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy nhiều xe cảnh sát liên tục tiến vào sân bay.

Người phát ngôn sân bay Avalon cho biết phản ứng trên cho thấy quy trình kiểm tra an ninh hoạt động hiệu quả và các biện pháp phòng ngừa đã được triển khai ngay lập tức nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và nhân viên.

Tác giả: Công Khải

Nguồn tin: tuoitre.vn