Vụ bữa ăn tập thể của sinh viên Đại học Huế nghi có gián, dòi và sâu: Cơ sở nấu ăn xin lỗi

Đơn vị phụ trách bếp ăn của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế thừa nhận phản ánh về "canh rau có sâu" là đúng và đã xin lỗi toàn bộ sinh viên.

Tối 20-5, ông Nguyễn Hà Nhật Linh, Chánh văn phòng Sở Y tế TP Huế, cho biết đơn vị vừa có văn bản gửi UBND TP Huế báo cáo vụ việc sinh viên học nội trú ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (Đại học Huế) phản ánh bữa ăn tại trung tâm có gián, dòi và sâu.

Theo đó sau khi báo chí và mạng xã hội phản ánh, Sở Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra đến làm việc tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh ở phường Phú Bài (TP Huế).

Nội dung phản ánh là thức ăn tại bữa cơm tập thể dành cho sinh viên nội trú ở đây "nước mắm có gián", "chả cá có dòi", "canh rau có sâu".

Qua kiểm tra thực tế, bếp ăn tại trung tâm do chi nhánh Công ty cổ phần Thương mại đầu tư xây dựng Lộc Gia tại Hà Nội phụ trách. Đơn vị này có đầy đủ giấy phép đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Các nhân viên trực tiếp chế biến thức ăn được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và được chủ đơn vị xác nhận.

Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra, đơn vị này thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn. Sở Y tế TP Huế cho biết sẽ tiến hành các thủ tục xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm theo quy định.

Liên quan đến các phản ánh của sinh viên, phía Công ty Lộc Gia cho biết cơ sở không nhận được phản ánh trực tiếp từ sinh viên liên quan đến các nội dung như "nước mắm có gián", "chả cá có dòi". Đơn vị cho biết chỉ tiếp cận thông tin thông qua các bài đăng, hình ảnh trên mạng xã hội và các cơ quan báo chí.

Tại thời điểm làm việc, phía Công ty Lộc Gia thừa nhận phản ánh "canh rau có sâu" là đúng sự thật. Đại diện đơn vị đã xin lỗi toàn thể sinh viên, đồng thời cam kết khắc phục không để trường hợp tương tự xảy ra trong buổi đối thoại với sinh viên sáng 15-5.

Qua kiểm tra, nhà bếp có lưu mẫu chả cá của bữa ăn trưa ngày 14-5. Kiểm tra mẫu chả cá (mẫu lưu) không phát hiện bất thường. Đối với phản ánh "nước mắm có gián", đoàn kiểm tra cho biết chưa đủ căn cứ để kết luận.

Đại diện Sở Y tế TP Huế cũng cảm ơn phản ánh của sinh viên, các cơ quan báo chí để Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các bếp ăn tập thể trên địa bàn TP Huế.

