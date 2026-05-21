Lễ khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Vinh Phú

Tham dự buổi lễ, đại biểu Bộ Công an có các đồng chí: Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Hà Văn Tuyên, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại Bộ Công an; đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ, thư ký Lãnh đạo Bộ.

Đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Như Khôi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Phú Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh…

Đại biểu Công an tỉnh Nghệ An có đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh; trưởng các phòng; trưởng Công an các xã, phường. Đại biểu phường Vinh Phú có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo UBND phường. Đại diện chủ đầu tư có ông Lê Tuấn Nghĩa, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà ở Trường An.

Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Vinh Phú có tổng diện tích 1,53 ha, bao gồm 02 tòa, 01 tầng hầm, 14 tầng nổi với 392 căn hộ. Đây là công trình nhà ở xã hội đầu tiên được triển khai cho cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên địa bàn tỉnh. Công an Nghệ An có quân số đông, nhiều trường hợp, nhất là cán bộ trẻ gặp khó khăn về nhà ở. Dự án được triển khai góp phần quan trọng giải quyết nhu cầu nhà ở, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là chính sách về nhà ở cho lực lượng công tác tại địa bàn khó khăn, đô thị lớn. Lễ khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Vinh Phú là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc; là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và ngành Công an, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đối với đời sống cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; minh chứng cho sự gương mẫu đi đầu của Bộ Công an trong thực hiện chính sách nhà ở xã hội; đồng thời cũng là việc làm cụ thể trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân và lực lượng vũ trang.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Trung tướng Đặng Hồng Đức ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền, Công an tỉnh Nghệ An cùng nhà đầu tư và các đơn vị thi công đã tích cực phối hợp triển khai dự án đúng kế hoạch.

Để bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công huy động tối đa mọi nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật và tuân thủ tuyệt đối quy định về an toàn lao động; phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường; xây dựng công trình đảm bảo chất lượng, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Công an Nghệ An tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng trong xét duyệt, bố trí nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ. Đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An, các sở, ban ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân tiếp tục quan tâm ủng hộ, đồng hành, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính để dự án triển khai thuận lợi, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình phát triển nhà ở xã hội.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Khích, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Đại diện Công ty TNHH nhà ở Trường An phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Phú Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc triển khai công trình nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Vinh Phú không chỉ cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước mà còn phù hợp với định hướng phát triển địa phương; đồng thời thể hiện sự thống nhất cao giữa chủ trương của Bộ Công an và quyết tâm chính trị của tỉnh Nghệ An. Với ý nghĩa đó, tỉnh Nghệ An cam kết tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi nhất trong phạm vi thẩm quyền để Dự án triển khai an toàn, chất lượng, đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật. Tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an; sự phối hợp, hướng dẫn của các cục nghiệp vụ Bộ Công an; sự ủng hộ, đồng thuận của Nhân dân để công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh và cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An, đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, hỗ trợ trách nhiệm của các cục nghiệp vụ Bộ Công an, sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền phường Vinh Phú, chủ đầu tư và sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân để dự án triển khai đúng kế hoạch. Công an tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan triển khai thực hiện hiệu quả dự án, nhất là trong việc xét duyệt, bố trí nhà ở công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định; đồng thời phối hợp đơn vị liên quan để quá trình thi công bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng mục tiêu, tiến độ đề ra.

Trước khi diễn ra buổi lễ, tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Người.

Tác giả: Hồng Hạnh - Trọng Tuấn - Vương Linh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn