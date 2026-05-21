Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị từ 5 đến 6 năm tù, phải nộp 108 tỷ đồng

Sáng 21/5, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác liên quan đến sai phạm tại tại Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và và Dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, đại diện Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị mức án đối với 10 bị cáo và các hình phạt bổ sung.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị từ 5 đến 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, đồng thời bị đề nghị buộc phải nộp lại 108 tỷ đồng khắc phục thiệt hại.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến.

Với vai trò đồng phạm, 6 bị cáo là cựu cán bộ thuộc Bộ Xây dựng và Bộ Y tế bị đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 30 tháng tù đến 6 năm tù.

Hai bị cáo là cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế - chủ đầu tư dự án hai bệnh viện bị truy tố về hai tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ” là Nguyễn Chiến Thắng bị đề nghị tổng hình phạt là 30 năm tù và Nguyễn Hữu Tuấn bị đề nghị từ 23 đến 25 năm tù.

Bị cáo duy nhất bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) bị đại diện Viện kiểm sát đề nghị từ 8 đến 9 năm tù. Bị cáo Thiêm bị cáo buộc đã lừa 2 triệu USD để “chạy án” cho bị cáo Nguyễn Chiến Thắng khi các sai phạm của vụ án bắt đầu bị cơ quan tố tụng xem xét.

Bị cáo Lê Thanh Thiêm.

Sai phạm xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 được phê duyệt năm 2014 với tổng mức đầu tư 9.958 tỷ đồng. Quy mô mỗi dự án 1.000 giường bệnh, thực hiện từ năm 2014 đến 2019 và sau đó gia hạn hai lần, đến hết năm 2024.

Hành vi vi phạm xảy ra xuyên suốt từ giai đoạn chọn đơn vị tư vấn thiết kế nước ngoài, xây dựng hồ sơ thầu, đấu thầu, chỉ định thầu, thi công, xây dựng...

Các nhà thầu liên hệ và được giúp đỡ thì bị cáo Nguyễn Thị Tiến sẽ trao đổi để họ trực tiếp làm việc, thống nhất với bị cáo Nguyễn Chiến Thắng. Còn các nhà thầu liên hệ trực tiếp với bị cáo Nguyễn Chiến Thắng thì thị cáo này sẽ xin ý kiến bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Khi bị cáo Tiến đồng ý thì bị cáo Thắng sẽ thống nhất với doanh nghiệp. Bị cáo Thắng thỏa thuận về việc tạo điều kiện để được trúng thầu. Sau khi được tạm ứng, thanh toán, các nhà thầu phải chi cho Ban Y tế trọng điểm số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế.

Từ đó, bị cáo Thắng đã nhận hối lộ gần 88,5 tỷ đồng từ các nhà thầu. Người kế nhiệm bị cáo Thắng là bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn tiếp tục nhận hối lộ của các nhà thầu hơn 12 tỷ đồng. Số tiền được bị cáo chia nhau sử dụng cho nhiều mục đích riêng.

Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân