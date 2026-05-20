Mưa xối xả gây lũ lớn ở Trung Quốc, 18 người thiệt mạng, giao thông tê liệt diện rộng

Những chiếc ô tô bị ngập một phần trong nước lũ sau trận mưa lớn tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, các trận mưa lớn xối xả tiếp tục trút xuống khắp miền Trung và miền Nam Trung Quốc vào ngày 19-5, khiến ít nhất 18 người tử vong trong đợt ngập lụt diện rộng.

Thiên tai cũng buộc nhiều trường học và doanh nghiệp phải đóng cửa, đồng thời làm tê liệt hệ thống giao thông và mạng lưới cấp điện.

Cục Khí tượng Trung Quốc cảnh báo khu vực thuộc các tỉnh Giang Tây, An Huy, Hồ Nam, Hồ Bắc, Quý Châu, Quảng Tây, Quảng Đông và Hải Nam đang đối mặt với nguy cơ cao xảy ra thảm họa do mưa lớn, bao gồm sạt lở đất, lũ quét và ngập úng đô thị nghiêm trọng.

Chính quyền các địa phương cho biết đã phân bổ 150 triệu nhân dân tệ (khoảng 22,04 triệu USD) cho quỹ cứu trợ thiên tai, đồng thời kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp tại nhiều vùng bị ảnh hưởng.

Theo các hình ảnh được chia sẻ trên nền tảng video Douyin, nhiều người dân tại thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, phải lội nước ngập tới đầu gối, thậm chí có thể bắt được cá ngay trên đường phố.

Nhiều ô tô bị nhấn chìm gần như hoàn toàn trên các tuyến đường quanh khu dân cư và trung tâm thương mại.

Mưa lớn gây ngập lụt tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại Quảng Tây, khi một xe bán tải chở 15 nông dân lao xuống dòng sông lũ chảy xiết giữa trời mưa tầm tã, khiến 10 người tử vong.

Trong các vụ việc riêng rẽ khác, mưa lớn và lũ lụt cũng cướp đi sinh mạng bốn người tại tỉnh Quý Châu, ba người tại một ngôi làng vùng trũng thấp thuộc tỉnh Hồ Bắc và một người tại tỉnh Hồ Nam.

Các nhà khí tượng học Trung Quốc lý giải vùng mưa lớn bất thường trải dài hơn 1.000km này là kết quả của sự hội tụ luồng hơi ẩm dồi dào từ vịnh Bengal, Biển Đông và Thái Bình Dương.

Khối hệ thống thời tiết di chuyển chậm cũng là nguyên nhân khiến lượng mưa tích lũy tăng cao đáng kể.

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo hình thái thời tiết cực đoan này sẽ dần dịch chuyển về phía đông và phía nam trong hai ngày tới. Kể từ 20-5, vùng mưa lớn nhất dự kiến tập trung dọc theo trung và hạ lưu sông Dương Tử.

Cùng ngày, đảo Hải Nam ở miền Nam Trung Quốc phát cảnh báo thảm họa địa chất, sau khi một vụ sạt lở núi nghiêm trọng đổ xuống đường cao tốc ở huyện Lăng Thủy, buộc lực lượng chức năng phong tỏa nhiều tuyến đường huyết mạch trong khu vực.

Ở một diễn biến liên quan, chính quyền tỉnh Quảng Tây đã thiết lập 99 điểm trú ẩn tạm thời cho hơn 4.000 cư dân và sơ tán 7.000 người sau trận động đất mạnh 5,2 độ ngày 18-5, gây rung chấn trên nhiều thành phố trong khu vực.

Tác giả: Xuân Thảo

Nguồn tin: tuoitre.vn