Gần 200 VĐV tham dự giải Pickleball Báo chí Nghệ An lần thứ 2 tranh Cúp Hoàng Gia Phát

Đây là giải đấu thiết thực, chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026).

Khởi động cho giải đấu, sáng ngày 21/5 tại sân Pickleball Heritage, Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An và nhà tài trợ đã tổ chức buổi họp kỹ thuật và bốc thăm chia bảng Giải Pickleball Báo chí Nghệ An lần 2 tranh Cúp Hoàng Gia Phát.

Lễ bốc thăm, chia bảng của Giải Pickleball Báo chí Nghệ An lần 2 tranh Cúp Hoàng Gia Phát

Giải Pickleball Báo chí Nghệ An do Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An tổ chức, với mong muốn xây dựng một sân chơi giao lưu lành mạnh cho cộng đồng môn Pickleball, góp phần vào việc phát triển cộng đồng Pickleball giữa những người hoạt động trong lĩnh vực Báo chí, Truyền thông với các đối tác, doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị cùng đam mê.

Tham gia giải đấu cũng là cơ hội để các vận động viên có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, nâng cao trình độ chuyên môn và mở rộng thêm tình hữu nghị với các đơn vị, doanh nghiệp, đối tác, góp phần nâng cao sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần để làm việc một cách có hiệu quả nhất.

BTC cùng nhà tài trợ dâng hương tại chùa Da nơi thơ hơn 500 nhà báo liệt sỹ

Ở giải đấu lần này, các vận động viên sẽ thi đấu từ ngày 23 đến ngày 24/5 tại sân Pickleball Heritage, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An với ba nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam lãnh đạo. Đôi nam có 25 cặp vận động viên, đôi nữ có 19 cặp vận động viên tham gia sẽ thi đấu vào ngày 23/5; 37 đôi nam lãnh đạo sẽ thi đấu vào ngày 24/5.

Trong khuôn khổ Giải Pickleball Báo chí Nghệ An lần 2 tranh cúp Hoàng Gia Phát năm 2026, Ban tổ chức cùng với nhà tài trợ chính Hoàng Gia Phát Group sẽ trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho 2 gia đình khó khăn ở Nghệ An, Hà Tĩnh cùng với đó là trao sinh kế cho 50 gia đình khó khăn ở địa bàn 2 tỉnh này.

BTC cùng nhà tài trợ đến thắp hương tại gia đình nhà báo Trọng Hùng

Điều đặc biệt, ngay sau buổi họp kỹ thuật, Ban tổ chức đã đến chùa Da, nơi thờ hơn 500 nhà báo liệt sỹ để dâng hương, tưởng niệm và bày tỏ lòng tri ân trước thềm kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Tiếp sau đó, đoàn đã đến thắp hương cho Nhà báo Trọng Hùng, cựu phóng Tạp chí Gia đình Việt Nam. Hùng đã có 7 năm kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư máu. Anh đã vừa tạ thế cách đây không lâu để lại bao tiếc nuối cho đồng nghiệp, bạn bè.

Đoàn cũng đến thăm nhà báo Phạm Hòa tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An

Cũng trong sáng 21/5, BTC giải đấu đã có mặt ở Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An thăm cựu Nhà báo Phạm Hoà, người mất sức lao động nhiều năm nay.

Những hoạt động bên lề ý nghĩa hứa hẹn sẽ mang lại một giải đấu thành công cả về quy mô và chất lượng.

Tác giả: PV

