Bác sĩ người Trung Quốc nặng 150kg, biết béo phì nhưng không thể giảm cân

Bác sĩ Xiang Ruilong cao 1m84 và nặng 150kg, bị béo phì vì áp lực công việc - Ảnh: SCMP

Báo South China Morning Post ngày 18-5 chia sẻ câu chuyện về bác sĩ phẫu thuật lồng ngực Xiang Ruilong, thế hệ 8X, đang công tác tại Bệnh viện Tích hợp Y học cổ truyền và Tây y YueYang Thượng Hải (Trung Quốc). Theo báo Xinmin Evening News, với chiều cao 1m84, anh nặng tới 150kg.

Khi mới bắt đầu làm bác sĩ nội trú hơn 10 năm trước, anh nặng khoảng 110kg. Áp lực công việc ngày càng lớn trong những năm gần đây được xem là nguyên nhân chính khiến cân nặng anh liên tục leo thang.

"Mỗi khi đứng bên bàn mổ, tôi có cảm giác mình chiếm rất nhiều diện tích. Đứng liên tục nhiều giờ, lưng tôi đau ê ẩm", bác sĩ Xiang chia sẻ.

Anh đã nhiều lần nỗ lực giảm cân, nhưng cứ giảm được một chút, kim cân lại tăng trở lại, thậm chí vượt cả mốc ban đầu.

"Tôi thường khuyên bệnh nhân kiểm soát chế độ ăn. Nhưng nhiều người chỉ nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói: 'Bác sĩ ơi, chính bác sĩ cũng béo thế kia mà'", anh kể.

Anh Xiang gọi tình trạng của mình là "béo phì do áp lực tâm lý". Lịch làm việc dày đặc khiến anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc ăn bất cứ thứ gì có sẵn.

"Cứ hễ bận rộn và kiệt sức là tôi lại tăng cân. Tôi biết rõ mọi kiến thức về sức khỏe, nhưng bản thân lại không thể làm theo. Béo phì thực sự là bệnh nghề nghiệp của những bác sĩ như chúng tôi", anh thừa nhận.

Phó giám đốc bệnh viện Yao Zheng cho biết bác sĩ cũng chỉ là người bình thường, phải đối mặt với áp lực công việc nặng nề.

"Lịch trình của họ rất bận rộn, quay cuồng giữa các ca phẫu thuật và hội chẩn, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi hay tập luyện. Đây là những thói quen không lành mạnh", ông nhận định.

Lần này, sau khi tham gia trại huấn luyện giảm cân do trung tâm nội tiết và quản lý cân nặng của bệnh viện tổ chức, bác sĩ Xiang đặt mục tiêu giảm 50kg trong một năm và tỏ ra lạc quan hơn hẳn.

Theo báo cáo về dinh dưỡng và bệnh mãn tính của người Trung Quốc do Ủy ban Y tế quốc gia công bố năm 2024, có tới 51% người trưởng thành nước này bị thừa cân - được xác định khi chỉ số khối cơ thể (BMI) vượt quá 24.

Câu chuyện của bác sĩ Xiang đã dấy lên nhiều thảo luận trên mạng xã hội. "Tôi hoàn toàn thấu hiểu anh ấy. Tôi cũng bị béo phì do làm việc quá sức. Mỗi khi căng thẳng, tôi lại tìm đến đồ ăn để giải tỏa", một cư dân mạng bình luận.

Tác giả: Xuân Thảo

Nguồn tin: tuoitre.vn