Khai mạc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam phát biểu

Phát biểu khai mạc hội thi, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền trong quá trình hiện thực hóa các mục tiêu, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Đồng chí khẳng định, Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực, góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam đề nghị Ban Tổ chức, Ban Giám khảo làm việc công tâm, khách quan, trách nhiệm, chính xác; các thí sinh chuẩn bị tốt về tâm thế, bình tĩnh, tự tin, phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt phần thi của mình và nâng cao kỹ năng tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Đ/c Nguyễn Thị Thơm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao Giấy chứng nhận tham gia hội thi cho các thí sinh

Tham gia hội thi lần này có 34 thí sinh là báo cáo viên, tuyên truyền viên đến từ 34 xã, phường thuộc Cụm thi số 1. Trong 2 ngày 21 - 22/5 các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi gồm: Soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi. Nội dung tập trung vào truyền đạt nghị quyết, thông tin thời sự, các chuyên đề gắn với nhiệm vụ thực tiễn ở cơ sở.

Qua hội thi nhằm truyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân những nội dung cốt lõi, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; đồng thời nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là dịp để các báo cáo viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; giúp các cấp ủy phát hiện, lựa chọn cá nhân tiêu biểu tham dự vòng thi cấp tỉnh.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: nghean.gov.vn