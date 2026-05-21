Lời khuyên cho tất cả những ai đỗ xe dưới trời nắng nóng 40 độ

Mùa hè với nền nhiệt ngoài trời có thời điểm chạm ngưỡng 40 độ C đang khiến việc sử dụng ô tô trở nên khó chịu hơn bao giờ hết. Chỉ sau vài giờ đỗ ngoài trời, cabin xe có thể biến thành một “lò hấp” thực sự, không chỉ gây cảm giác ngột ngạt khi bước vào mà còn ảnh hưởng đến nội thất, thiết bị trong xe và cả sức khỏe người sử dụng.

Theo các chuyên gia, nhiều tài xế hiện vẫn đang duy trì những thói quen sai lầm khiến chiếc xe chịu tác động nặng nề hơn trong thời tiết nắng nóng.

Vừa lên xe đã bật điều hòa tối đa: Sai lầm rất phổ biến

Một trong những phản xạ quen thuộc của nhiều người là đóng kín cửa và bật điều hòa ở mức thấp nhất ngay khi bước vào xe. Tuy nhiên, đây lại là cách khiến cabin hạ nhiệt chậm hơn.

Khi ô tô đỗ lâu dưới nắng, lượng khí nóng tích tụ bên trong có thể khiến nhiệt độ cabin tăng lên rất cao, đặc biệt ở các bề mặt như vô lăng, taplo hay ghế da. Nếu không xả bớt hơi nóng trước, điều hòa sẽ phải hoạt động nặng hơn để làm mát toàn bộ không khí siêu nóng trong xe.

Các chuyên gia khuyến nghị nên mở cửa hoặc hạ kính vài chục giây trước khi bật điều hòa để đẩy khí nóng ra ngoài. Một số tài xế còn áp dụng mẹo hạ một cửa kính rồi đóng mở cửa đối diện nhiều lần để tạo luồng khí thoát nhiệt nhanh hơn.

Những chi tiết trong xe có thể nóng nguy hiểm hơn nhiều người nghĩ

Không chỉ không khí trong cabin, nhiều bề mặt trong xe cũng có thể đạt nhiệt độ rất cao sau thời gian dài phơi nắng. Vô lăng, dây an toàn, cần số hoặc ghế da đều có thể gây cảm giác bỏng rát khi chạm trực tiếp.

Điều này đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ, khi làn da nhạy cảm dễ bị ảnh hưởng hơn người lớn. Vì vậy, người dùng được khuyến cáo không nên vội ngồi vào xe ngay lập tức mà nên dành thời gian làm mát cabin trước.

Đỗ xe sai chỗ khiến nội thất xuống cấp nhanh hơn

Ánh nắng gay gắt không chỉ gây nóng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền của xe. Các chi tiết nhựa trên taplo có thể bạc màu hoặc nứt sau thời gian dài tiếp xúc nhiệt độ cao. Ghế da và gioăng cao su cũng dễ lão hóa nhanh hơn nếu thường xuyên bị phơi nắng.

Đây là lý do nhiều chuyên gia khuyến nghị ưu tiên đỗ xe ở nơi có bóng râm hoặc sử dụng tấm chắn nắng cho kính lái. Với những trường hợp phải đỗ lâu ngoài trời, bạt phủ hoặc phim cách nhiệt cũng giúp giảm đáng kể lượng nhiệt hấp thụ vào cabin.

Đừng để những vật dụng này trong xe nóng

Một lưu ý khác thường bị bỏ quên là không nên để các vật dụng nhạy nhiệt trong cabin khi xe phơi nắng lâu. Pin dự phòng, bật lửa, chai xịt áp suất, điện thoại hay các thiết bị điện tử đều có thể gặp rủi ro khi nhiệt độ trong xe tăng quá cao.

Ngay cả chai nước uống để lâu trong xe nóng cũng có thể bị ảnh hưởng chất lượng và là nguyên nhân của nhiều vụ gây cháy xe.

Xe cũng cần được “chăm sóc mùa nóng”

Không chỉ người ngồi trong xe, bản thân phương tiện cũng chịu áp lực lớn hơn trong thời tiết nắng nóng kéo dài. Lốp xe, nước làm mát và hệ thống điều hòa đều cần được kiểm tra thường xuyên hơn vào mùa hè.

Các chuyên gia khuyến cáo không nên bơm lốp quá căng trong thời tiết nóng và cần theo dõi tình trạng nước làm mát để hạn chế nguy cơ xe quá nhiệt khi vận hành đường dài.

Tuyệt đối không để trẻ nhỏ hoặc vật nuôi trong xe kín

Đây là cảnh báo được nhắc lại nhiều lần mỗi mùa hè. Nhiệt độ trong ô tô đóng kín có thể tăng rất nhanh chỉ sau thời gian ngắn, ngay cả khi ngoài trời không quá gay gắt.

Việc để trẻ nhỏ hoặc vật nuôi ở lại trong xe dù chỉ vài phút cũng tiềm ẩn nguy cơ sốc nhiệt nguy hiểm.

Tác giả: Khánh Vy

Nguồn tin: Nhịp sống thị trường