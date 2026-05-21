Nghệ An và Vietnam Airlines ký kết hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030

Về phía Vietnam Airlines có ông Nguyễn Quang Trung - Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cùng lãnh đạo Vietnam Airlines Chi nhánh Vinh; lãnh đạo các phòng, ban Vietnam Airlines.

Quang cảnh Lễ ký kết

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành phát biểu

Phát biểu Lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành bày tỏ vui mừng khi tỉnh Nghệ An và Vietnam Airlines ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 – 2030, đồng thời gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo và tập thể Vietnam Airlines đã luôn đồng hành, hỗ trợ tỉnh trong quảng bá hình ảnh, phát triển du lịch và kết nối giao thương thời gian qua.

Giai đoạn 2021 – 2025, mối quan hệ hợp tác giữa Nghệ An và Vietnam Airlines đã đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt trong việc mở rộng các đường bay, quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch. Tỉnh kỳ vọng trong giai đoạn mới, sự hợp tác sẽ được nâng lên tầm cao hơn, hiệu quả và thực chất hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, thời gian qua, Nghệ An đã tạo điều kiện thuận lợi để Vietnam Airlines mở rộng hoạt động kinh doanh, kết nối các đường bay và quảng bá thương hiệu. Tuy nhiên, tỉnh cũng nhìn nhận việc hỗ trợ quảng bá cho hãng còn khiêm tốn và thời gian tới sẽ tăng cường lan tỏa thương hiệu Vietnam Airlines tới người dân, doanh nghiệp và các đối tác trong, ngoài nước đến làm việc tại Nghệ An.

Đánh giá cao sự đồng hành của Vietnam Airlines trong việc hỗ trợ mở các đường bay đến Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành cho rằng, đây là sự hỗ trợ rất có ý nghĩa đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là thúc đẩy du lịch, kết nối giao thương và quảng bá hình ảnh địa phương trong nước, quốc tế.

Thông tin về định hướng phát triển thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết Nghệ An đang triển khai nhiều dự án, công trình chiến lược như dự án Kéo dài đường cất hạ cánh- Cảng hàng không quốc tế Vinh, khởi công Cảng nước sâu Cửa Lò; xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy kết nối cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn; phát triển dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với sự tham gia của các đối tác lớn; mở rộng không gian phát triển Cửa Lò và thu hút các tập đoàn lớn đầu tư vào du lịch, logistics. Những dự án này được kỳ vọng sẽ mở ra dư địa phát triển mới, tăng cường kết nối quốc tế và nhu cầu đi lại, giao thương trong thời gian tới.

Từ đó, tỉnh Nghệ An mong muốn Vietnam Airlines tiếp tục đồng hành quảng bá hình ảnh, thương hiệu và sản phẩm du lịch của Nghệ An trên các chuyến bay trong nước và quốc tế. Lãnh đạo tỉnh đánh giá cao cách thức quảng bá chuyên nghiệp, ấn tượng của Vietnam Airlines trên các chuyến bay, góp phần lan tỏa hình ảnh các điểm đến tới hành khách.

Bên cạnh các đường bay nội địa, Nghệ An cũng đề xuất Vietnam Airlines nghiên cứu mở thêm các đường bay quốc tế, đặc biệt tới Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc – những thị trường có đông người Nghệ An học tập, lao động, đồng thời có nhiều tiềm năng hợp tác du lịch và đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, hạ tầng hàng không và hệ thống đường bay là một trong những yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư nước ngoài (FDI). Vì vậy, tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp nâng cấp hạ tầng hàng không nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế trong giai đoạn tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ tin tưởng thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 – 2030 sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới sâu sắc, hiệu quả hơn giữa Nghệ An và Vietnam Airlines, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Nguyễn Quang Trung phát biểu

Ông Nguyễn Quang Trung - Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng các Sở, ban, ngành đối với Vietnam Airlines trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa hai bên ở giai đoạn trước đây.

Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết thời gian qua, Vietnam Airlines đã mở rộng mạnh mẽ mạng bay với 15 đường bay quốc tế mới cùng nhiều đường bay nội địa; đồng thời triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam thông qua các chương trình roadshow ở nước ngoài, hội chợ, triển lãm du lịch và hệ sinh thái truyền thông của hãng như tạp chí Heritage, các video giới thiệu điểm đến trên chuyến bay.

Đối với Nghệ An, trong giai đoạn hợp tác 2021 – 2026, hai bên đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức đón chuyến bay đầu năm mới, các đoàn Famtrip, Presstrip, hội thảo xúc tiến du lịch; quảng bá hình ảnh du lịch Nghệ An trên tạp chí Heritage và các kênh truyền thông của Vietnam Airlines.

Vietnam Airlines đã mở thêm nhiều đường bay kết nối thành phố Vinh với các địa phương trên cả nước như Đà Lạt, Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Cần Thơ, Phú Quốc,… góp phần thúc đẩy giao thương và phát triển du lịch.

Bày tỏ vui mừng trước định hướng phát triển hạ tầng, kinh tế và du lịch của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới, lãnh đạo Vietnam Airlines tin tưởng việc phát triển mạng đường bay cùng các chương trình quảng bá điểm đến sẽ tạo hiệu ứng cộng hưởng, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Quang Trung đánh giá Nghệ An là một trong những thị trường có tiềm năng và sức cạnh tranh tốt đối với Vietnam Airlines. Theo đó, các đường bay đến Vinh luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ tích cực của người dân địa phương, thể hiện sự tin tưởng dành cho thương hiệu Vietnam Airlines.

Lãnh đạo Vietnam Airlines bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa UBND tỉnh Nghệ An và Vietnam Airlines sẽ tiếp tục phát triển bền chặt, đạt nhiều kết quả thiết thực trong thời gian tới.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Thị Mỹ Hạnh báo cáo kết quả hợp tác giai đoạn 2021–2025, trình bày các nội dung trọng tâm của chương trình hợp tác giai đoạn 2026–2030

Lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Vietnam Airlines ký kết Biên bản thỏa thuận về Chương trình hợp tác toàn diện giữa UBND tỉnh Nghệ An và Vietnam Airlines giai đoạn 2026–2030

Sau khi thảo luận, UBND tỉnh và Vietnam Airlines đi đến thống nhất hợp tác giữa hai bên sẽ bao gồm các nội dung về công tác truyền thông, quảng bá, xúc tiến Thương mại - Du lịch - Hàng không; thúc đẩy nghiên cứu, xây dựng và phát triển các chương trình hợp tác trao đổi sản phẩm, ưu tiên sử dụng các sản phẩm trong hệ sinh thái của hai bên, xây dựng và kích cầu sản phẩm du lịch hàng không; tổ chức, tham gia các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, đối ngoại, xúc tiến đầu tư và thương mại thường niên trong giai đoạn 2026 – 2030; đồng thời nghiên cứu, khảo sát, mở rộng, hoàn thiện mạng đường bay đi/đến Nghệ An.

Lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Vietnam Airlines tặng quà lưu niệm cho nhau



Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn