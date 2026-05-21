Đang thúc đẩy thu hồi tiền phong tỏa tại SCB để trả cho trái chủ vụ Vạn Thịnh Phát

Theo thông tin mới nhất từ THADS TPHCM vào ngày 21-5, cơ quan này đang rốt ráo phối hợp với các bên liên quan để đẩy nhanh tiến độ thi hành án.

Một trong những trọng tâm là yêu cầu ngân hàng SCB chuyển số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án sơ thẩm và phúc thẩm của cả hai giai đoạn vụ án.

Thu hồi tiền phong tỏa và thẩm định tài sản Vạn Thịnh Phát

Song song với đó, các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, đo vẽ và thẩm định giá các tài sản đã được bản án xác định của bà Trương Mỹ Lan, cũng như của các cá nhân và tổ chức có nghĩa vụ liên quan.

Cơ quan THADS nhấn mạnh, ngay khi có kết quả xử lý tài sản và nhận được tiền chuyển về từ ngân hàng, họ sẽ lập tức lên phương án chi trả cho các đợt tiếp theo.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại toà - Ảnh: Hoàng Triều

Trong cùng ngày, THADS TPHCM đã thực hiện thanh toán đợt 9 cho các bị hại (số lượng người nhận là 42.574 trái chủ; đạt 5,8076% trên số tiền mỗi cá nhân được thi hành án).

Nguồn kinh phí cho đợt chi trả này đến từ việc cơ quan thi hành án đã xử lý các tài sản liên quan và thu về hơn 1.747 tỉ đồng ngay sau các đợt chi trả trước đó.

Tính đến thời điểm hiện tại, vụ án đã trải qua 9 đợt thanh toán lớn cùng các đợt chi bổ sung cho những trường hợp cập nhật thông tin muộn.

Theo bản án, bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn hơn 30.000 tỉ đồng cho 43.108 bị hại và những người liên quan đến việc nhận chuyển nhượng trái phiếu.

Việc thi hành án và chi trả chỉ áp dụng đối với 6 mã trái phiếu đã được tòa tuyên bao gồm: QT-2018.12.1; SET.H2025; ADC-2018.09; ADC-2019.01; ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10. Cơ quan chức năng khẳng định không tổ chức thi hành án đối với các mã trái phiếu nằm ngoài danh sách này.

Gửi tiết kiệm cho 534 trái chủ chưa có thông tin

Cũng theo cơ quan thi hành án, vẫn còn 534 trái chủ dù có tên trong danh sách được bồi thường nhưng chưa cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng. Để đảm bảo quyền lợi tối đa và đúng quy định pháp luật, THADS TPHCM đã thực hiện gửi tiết kiệm toàn bộ số tiền thi hành án của những trường hợp này.

Cơ quan này đưa ra khuyến cáo các trái chủ cần thường xuyên theo dõi thông tin tại các kênh chính thống, tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt thông tin và tài sản. Đồng thời, người dân được yêu cầu không tụ tập đông người để tránh bị lợi dụng hoặc tiếp cận các thông tin sai lệch về quá trình thi hành án.

Tác giả: Trần Thái

Nguồn tin: Báo Người Lao Động