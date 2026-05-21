Pháo thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam

Ngày 21/5, ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam công bố hồ sơ dự thi của Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền). Theo đó, Pháo được giới thiệu là á quân chương trình King Of Rap, sở hữu bản hit 2 phút hơn đạt hàng trăm triệu lượt xem, lượt nghe trên các nền tảng.

Cô cũng nhận đề cử Nghệ sĩ mới của năm tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2021, lọt top 5 đề cử Nữ ca sĩ của năm tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2024. Ngoài ra, Pháo tham gia chương trình The Heroes 2022 và đảm nhận vai nữ chính phim điện ảnh Thỏ ơi.

Pháo xác nhận thi hoa hậu. Ảnh: FBNV.

Về lý do ghi danh tại cuộc thi nhan sắc, Pháo chia sẻ: “Tôi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam 2026 để không cảm thấy hối hận khi về già, hay phải tự hỏi bản thân tại sao không làm điều này sớm hơn. Tôi là người may mắn khi được vào nghề từ sớm và nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Nhưng tôi cũng từng có khoảng thời gian tự ti về ngoại hình và cả những giới hạn của bản thân. Thay vì để những điều đó cản bước, tôi chọn cách không ngừng thay đổi, học hỏi và phát triển chính mình để chứng minh khả năng bằng công việc lẫn kết quả thực tế”.

Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003), nổi tiếng qua bản nhạc Hai phút hơn và chương trình King of Rap. Vừa qua, cô tham gia chương trình Em xinh “say hi” và phim điện ảnh Thỏ ơi.

Thời gian qua, Pháo vướng tin hẹn hò Richie D. ICY. Hai người được bắt gặp đi chơi cùng nhau, đăng ảnh chung và tương tác thường xuyên trên mạng xã hội.

